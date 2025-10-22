ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Как в Киеве будут отключать свет 23 октября: появились графики

Киев, Среда 22 октября 2025 22:36
UA EN RU
Как в Киеве будут отключать свет 23 октября: появились графики Иллюстративное фото: в Киеве 23 октября будут действовать графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 23 октября, будут действовать графики отключения света для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Согласно данным ДТЭК, в Киеве 23 октября свет будут выключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - без света с 09:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00;
  • 1.2 очередь - без света с 09:00 до 18:00 и с 21:00 до 23:00;
  • 2.2 очередь - без света с 10:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00;
  • 2.3 очередь - без света с 10:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00;
  • 3.1 очередь - без света с 13:00 до 21:00;
  • 3.2 очередь - без света с 13:00 до 21:00;
  • 4.1 очередь - без света с 17:00 до 21:00;
  • 4.2 очередь - без света с 17:00 до 21:00;
  • 5.1 очередь - без света с 07:00 до 14:00;
  • 5.2 очередь - без света с 07:00 до 14:00;
  • 6.1 очередь - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00;
  • 6.2 очередь - без света с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Отключения света в Украине

Стоит заметить, что жесткие отключения света в Украине действуют из-за ряда российских ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

В частности, сегодня, 22 октября, ночью враг использовал для удара по Украине 405 ударных беспилотников и 28 ракет, в том числе и гиперзвуковых.

Украинские воины смогли сбить или подавить 333 дрона-камикадзе типа Shahed и не только, восемь крылатых ракет "Искандер" и шесть баллистических ракет "Искандер"/KN-23.

Сначала из-за такой атаки в ряде областей ввели аварийные отключения света. Уже ближе к вечеру энергетики решили применить графики отключений света.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Графики отключения света Электроэнергия Война в Украине Отключение света
Новости
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию