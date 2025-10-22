Как в Киеве будут отключать свет 23 октября: появились графики

В Киеве завтра, 23 октября, будут действовать графики отключения света для бытовых потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

Согласно данным ДТЭК, в Киеве 23 октября свет будут выключать следующим образом:

Отключения света в Украине

Стоит заметить, что жесткие отключения света в Украине действуют из-за ряда российских ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

В частности, сегодня, 22 октября, ночью враг использовал для удара по Украине 405 ударных беспилотников и 28 ракет, в том числе и гиперзвуковых.

Украинские воины смогли сбить или подавить 333 дрона-камикадзе типа Shahed и не только, восемь крылатых ракет "Искандер" и шесть баллистических ракет "Искандер"/KN-23.

Сначала из-за такой атаки в ряде областей ввели аварийные отключения света. Уже ближе к вечеру энергетики решили применить графики отключений света.