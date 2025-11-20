Як у Києві відключатимуть світло 21 листопада: оприлюднено графіки
У п'ятницю, 21 листопада, у Києві й надалі діятимуть графіки відключень електроенергії. Максимальна тривалість одного відключення сягатиме 7,5 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Згідно з оприлюдненими графіками, завтра світло у столиці вимикатимуть наступним чином:
- 1.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00;
- 1.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 24:00;
- 2.1 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 07:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;
- 2.2 черга - світла не буде з 00:00 до 00:30, з 08:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:30;
- 3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
- 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
- 4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
- 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 04:00, з 10:30 до 18:00 та з 21:00 до 24:00;
- 5.1 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
- 5.2 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
- 6.1 черга - світла не буде з 03:30 до 11:00 та з 14:00 до 20:30;
- 6.2 черга - світла не буде з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 21 листопада (t.me/dtek_ua)
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомило про те, що у четвер, 20 листопада, для побутових споживачів ввели графіки відключень світла обсягом від 2,5 до 4 черг.
Обмеження посилили на тлі масованого удару російських загарбників у ніч на середу, 19 листопада.
Згідно з інформацією Міненерго, внаслідок ударів було пошкоджено енергетичні об'єкти в семи областях. Крім того, споживання електроенергії в Україні зростає на тлі похолодання.