Як у Києві відключатимуть світло 21 листопада: оприлюднено графіки

У п'ятницю, 21 листопада, у Києві й надалі діятимуть графіки відключень електроенергії. Максимальна тривалість одного відключення сягатиме 7,5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Фото: графіки відключень світла для Києва на 21 листопада (t.me/dtek_ua)

Згідно з оприлюдненими графіками, завтра світло у столиці вимикатимуть наступним чином:

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше "Укренерго" повідомило про те, що у четвер, 20 листопада, для побутових споживачів ввели графіки відключень світла обсягом від 2,5 до 4 черг.

Обмеження посилили на тлі масованого удару російських загарбників у ніч на середу, 19 листопада.

Згідно з інформацією Міненерго, внаслідок ударів було пошкоджено енергетичні об'єкти в семи областях. Крім того, споживання електроенергії в Україні зростає на тлі похолодання.