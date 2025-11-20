Как в Киеве будут отключать свет 21 ноября: обнародованы графики
В пятницу, 21 ноября, в Киеве будут действовать графики отключений электроэнергии. Максимальная продолжительность одного отключения будет достигать 7,5 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Согласно обнародованным графикам, завтра свет в столице будут выключать следующим образом:
- 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:00 до 14:30 и с 17:30 до 24:00;
- 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 07:00 до 14:30 и с 17:30 до 24:00;
- 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:00 до 14:30 и с 17:30 до 21:30;
- 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 08:00 до 14:30 и с 17:30 до 21:30;
- 3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 06:00 до 07:30, с 10:30 до 18:00 и с 21:00 до 24:00;
- 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 07:30, с 10:30 до 18:00 и с 21:00 до 24:00;
- 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 06:00 до 07:30, с 10:30 до 18:00 и с 21:00 до 24:00;
- 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 10:30 до 18:00 и с 21:00 до 24:00;
- 5.1 очередь - света не будет с 03:30 до 11:00 и с 14:00 до 20:30;
- 5.2 очередь - света не будет с 03:30 до 11:00 и с 14:00 до 20:30;
- 6.1 очередь - света не будет с 03:30 до 11:00 и с 14:00 до 20:30;
- 6.2 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00.
Фото: графики отключений света для Киева на 21 ноября (t.me/dtek_ua)
Отключение света в Украине
Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщило о том, что в четверг, 20 ноября, для бытовых потребителей ввели графики отключений света объемом от 2,5 до 4 очередей.
Ограничения усилили на фоне массированного удара российских захватчиков в ночь на среду, 19 ноября.
Согласно информации Минэнерго, в результате ударов были повреждены энергетические объекты в семи областях. Кроме того, потребление электроэнергии в Украине растет на фоне похолодания.