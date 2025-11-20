ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Как в Киеве будут отключать свет 21 ноября: обнародованы графики

Киев, Четверг 20 ноября 2025 20:35
UA EN RU
Как в Киеве будут отключать свет 21 ноября: обнародованы графики Иллюстративное фото: в Киеве 21 ноября будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 21 ноября, в Киеве будут действовать графики отключений электроэнергии. Максимальная продолжительность одного отключения будет достигать 7,5 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Согласно обнародованным графикам, завтра свет в столице будут выключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:00 до 14:30 и с 17:30 до 24:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 07:00 до 14:30 и с 17:30 до 24:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 07:00 до 14:30 и с 17:30 до 21:30;
  • 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 00:30, с 08:00 до 14:30 и с 17:30 до 21:30;
  • 3.1 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 06:00 до 07:30, с 10:30 до 18:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь - света не будет с 00:00 до 07:30, с 10:30 до 18:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 4.1 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 06:00 до 07:30, с 10:30 до 18:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 4.2 очередь - света не будет с 00:00 до 04:00, с 10:30 до 18:00 и с 21:00 до 24:00;
  • 5.1 очередь - света не будет с 03:30 до 11:00 и с 14:00 до 20:30;
  • 5.2 очередь - света не будет с 03:30 до 11:00 и с 14:00 до 20:30;
  • 6.1 очередь - света не будет с 03:30 до 11:00 и с 14:00 до 20:30;
  • 6.2 очередь - света не будет с 09:30 до 13:30 и с 20:00 до 24:00.

Фото: графики отключений света для Киева на 21 ноября (t.me/dtek_ua)

Отключение света в Украине

Напомним, ранее "Укрэнерго" сообщило о том, что в четверг, 20 ноября, для бытовых потребителей ввели графики отключений света объемом от 2,5 до 4 очередей.

Ограничения усилили на фоне массированного удара российских захватчиков в ночь на среду, 19 ноября.

Согласно информации Минэнерго, в результате ударов были повреждены энергетические объекты в семи областях. Кроме того, потребление электроэнергии в Украине растет на фоне похолодания.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Отключения света
Новости
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте