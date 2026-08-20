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Як в Києві допомагатимуть літнім та маломобільним людям взимку: у мерії розкрили деталі

13:56 20.08.2026 Чт
3 хв
У КМДА розповіли, як будуть опікуватися літніми та маломобільними людьми взимку
aimg Анна Шиканова
Як в Києві допомагатимуть літнім та маломобільним людям взимку: у мерії розкрили деталі Як Київ допоможе літнім та маломобільним людям взимку (фото: КМДА)
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В КМДА збирають дані про літніх та маломобільних людей, щоб забезпечити їх всім необхідним в разі відключень світла або тепла взимку. Також планується перевезення до соціальних центрів, геріатричних пансіонатів, медичних установ або спеціально підготовлених міських приміщень.

Як будуть допомагати взимку літнім та маломобільним людям, розповідає РБК-Україна з посиланням на роз'яснення заступниці голови КМДА Марини Хонди.

При потребі - можна перебратися в інше житло

У Києві понад 160 тисяч дорослих і 16 тисяч дітей з інвалідністю. А ще 26 тисяч одиноких киян старшого віку перебувають у полі соціальної системи та отримують соцпослуги. Але це не означає, що всім їм потрібне переміщення.

"Зараз ми визначаємо не кількість людей, а їхні конкретні потреби. Комусь достатньо буде допомоги вдома – харчуванням, теплим набором, додатковими візитами соцпрацівника. А для когось найбезпечнішим рішенням може стати тимчасове переміщення. Це можуть бути соцзаклади, геріатричні пансіонати, медичні установи або спеціально підготовлені міські приміщення", - розповіла Хонда.

За її словами, на даний момент бажання переміститися висловили 1200 пенсіонерів та 400 дітей з інвалідністю, разом із тим триває збір даних про всіх, хто може потребувати допомоги.

"Наразі бажання в разі необхідності тимчасово переміститися висловили більше 1200 одиноких людей старшого віку. Серед дітей з інвалідністю – близько 400 дітей. І це не остаточна цифра. Зараз триває верифікація, і ми маємо зрозуміти не лише потенційну потребу, а й готовність конкретної людини переміщуватися", - пояснила заступниця голови КМДА.

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Вона додала, що одним із головних висновків минулої зими була важливість знання фактичного перебування людини, яка може потребувати допомоги.

"Адже є багато людей, які фактично проживають у будинках, але не користуються соціальними послугами. Не стоять на обліку/не перебувають під супроводом Управління соцзахисту, терцентрів. Відповідно – система їх не бачить", - зазначила чиновниця.

Збирають дані про необхідність допомоги

Вона наголосила, що місто заздалегідь з'ясовує: чи має людина родичів, до яких може у кризовій ситуації переїхати або ж готова переміститися до закладів КМДА.

"Минулої зими ми мали понад 3 тисячі відмов від тимчасового переміщення – навіть у випадках, коли для людини вже було підготовлено місце і транспорт. Тому зараз ми заздалегідь з'ясовуємо: чи має людина родичів, до яких може у кризовій ситуації переїхати або ж готова переміститися до наших закладів", - пояснює Хонда.

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Вона наголосила на тому, що для того, щоб розгорнути додаткові місця для переміщення, треба завчасно закупити ліжка, ковдри, подушки, розрахувати продукти харчування хоча б на мінімальний період часу.

"Тобто це планова робота, до якої треба готуватись. Ми й надалі працюватимемо з наповненням бази, щоб кожна людина не лишилася в біді", - каже чиновниця.

Не тільки житло, а й соціальні послуги

Також вона зазначила, що КМДА забезпечує на просто приміщення, а й соціальні послуги – харчування, медсупровід, догляд, дозвілля та транспорт.

Київський міський центр соціальних послуг вже створив умови для перебування дітей з інвалідністю та одиноких осіб старшого віку, міські геріатричні пансіонати визначили додаткові місця, також вже готові два міські центри реабілітації для кризового перебування дітей та дорослих з інвалідністю.

"Це не лише ліжко і дах над головою. Людині забезпечують тепло, харчування, соціальний і за потреби медичний супровід, психологічну підтримку, догляд, дозвілля та транспорт", - пояснила заступниця голови КМДА.

Як повідомлялося раніше, днями мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця завершить основні заходи для підготовки до зими до початку опалювального сезону, зараз виконано вже 50% робіт.

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