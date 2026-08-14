Евакуація та допомога взимку: кому з киян треба оновити дані

Київ оновлює дані про маломобільних мешканців, яким узимку під час тривалих відключень тепла, світла чи води може знадобитися допомога з тимчасовим переїздом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю голови КМДА Марину Хонду.

Як розповіла Марина Хонда, Київ готується до можливої тривалої відсутності тепла, електроенергі водопостачання взимку.

У межах цієї підготовки місто оновлює інформацію про мешканців, яким може знадобитися допомога з тимчасовим переміщенням, - одиноких людей старшого віку, людей з інвалідністю та родини, що виховують дітей з інвалідністю.

За її словами, минулої зими місто зіткнулося з проблемою: частина маломобільних людей фактично живе не за адресою офіційної реєстрації.

Тож у разі надзвичайної ситуації самих даних про зареєстроване місце проживання недостатньо.

"Саме зараз ми хочемо перевірити й актуалізувати цю інформацію, щоб у разі потреби міські служби розуміли, де людина фактично перебуває і якої саме допомоги вона потребує", - зазначила Хонда.

Заступниця голови КМДА пояснила: якщо людина вже перебуває під соціальним супроводом територіального центру соціального обслуговування або районного управління соціальної та ветеранської політики, повторно звертатися не потрібно.

Кому варто звернутися

Звернутися варто тим, хто належить до зазначених категорій, але не перебуває на соціальному обслуговуванні - або не впевнений, що місто має актуальні дані про його фактичне місце проживання.

Куди звертатися

Щоб уточнити інформацію або повідомити про себе чи близьку людину, Хонда радить звертатися до управління соціальної та ветеранської політики свого району:

Голосіївський - (044) 257-01-34;

Дарницький - (044) 366-70-20;

Деснянський - (044) 530-16-16;

Дніпровський - (044) 512-08-07;

Оболонський - (044) 467-99-73, (044) 467-82-56;

Печерський - (044) 254-42-69, (044) 280-69-61;

Подільський - (044) 425-25-25;

Святошинський - (044) 273-44-55;

Солом'янський - (044) 207-39-00;

Шевченківський - (044) 366-58-11.

Насамкінець вона попросила відповідально ставитися до поширення інформації на цю тему й наголосила: верифікація та уточнення адрес - це звичайна частина роботи міських служб із підготовки до можливих надзвичайних ситуацій.