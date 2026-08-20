Как в Киеве будут помогать пожилым и маломобильным людям зимой: в мэрии раскрыли детали

В КГГА собирают данные о пожилых и маломобильных людях, чтобы обеспечить их всем необходимым в случае отключения света или тепла зимой. Также планируется перевозка в социальные центры, гериатрические пансионаты, медицинские учреждения или специально подготовленные городские помещения.

Как будут помогать зимой пожилым и маломобильным людям, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение заместителя главы КГГА Марины Хонды.

При необходимости – можно перебраться в другое жилье

В Киеве более 160 тысяч взрослых и 16 тысяч детей с инвалидностью. А еще 26 тысяч одиноких киевлян старшего возраста находятся в поле социальной системы и получают соцуслуги. Но это не значит, что всем им нужно перемещение.

"Сейчас мы определяем не количество людей, а их конкретные потребности. Кому-то достаточно будет помощи дома – питанием, теплым набором, дополнительными визитами соцработника. А для кого-то самым безопасным решением может стать временное перемещение. Это могут быть соцзаведения, гериатрические пансионаты, медицинские учреждения или медицинские учреждения или специально подготовленные медицинские учреждения", - рассказала Хонда.

По ее словам, на данный момент желание переместиться выразили 1200 пенсионеров и 400 детей с инвалидностью, вместе с тем идет сбор данных обо всех, кто может нуждаться в помощи.

"Пока желание в случае необходимости временно переместиться выразили более 1200 одиноких людей старшего возраста. Среди детей с инвалидностью – около 400 детей. И это не окончательная цифра. Сейчас идет верификация, и мы должны понять не только потенциальную потребность, но и готовность конкретного человека перемещаться", - пояснила замглавы КГГА.

Она добавила, что одним из главных выводов прошлой зимы была важность знания фактического пребывания человека, который может нуждаться в помощи.

"Ведь много людей, которые фактически проживают в домах, но не пользуются социальными услугами. Не состоят на учете/не находятся под сопровождением Управления соцзащиты, терцентров. Соответственно – система их не видит", - отметила чиновница.

Собирают данные о необходимости помощи

Она подчеркнула, что город заранее выясняет: есть ли у человека родственники, к которым может в кризисной ситуации переехать или же готов переместиться в заведения КГГА.

"Прошлой зимой мы имели более 3 тысяч отказов от временного перемещения – даже в случаях, когда для человека уже было подготовлено место и транспорт. Поэтому сейчас мы заранее выясняем: есть ли у человека родственники, к которым может в кризисной ситуации переехать или готов переместиться в наши заведения", - объясняет Хонда.

Она отметила, что для того, чтобы развернуть дополнительные места для перемещения, нужно заблаговременно закупить кровати, одеяла, подушки, рассчитать продукты питания хотя бы на минимальный период времени.

"То есть это плановая работа, к которой нужно готовиться. Мы будем и дальше работать с наполнением базы, чтобы каждый человек не остался в беде", - говорит чиновница.

Не только жилье, но и социальные услуги

Также она отметила, что КГГА обеспечивает не только помещения, но и социальные услуги – питание, медсопровождение, уход, досуг и транспорт.

Киевский городской центр социальных услуг уже создал условия для пребывания детей с инвалидностью и одиноких лиц старшего возраста, городские гериатрические пансионаты определили дополнительные места, также готовы два городских центра реабилитации для кризисного пребывания детей и взрослых с инвалидностью.

"Это не только кровать и крыша над головой. Человеку обеспечивают тепло, питание, социальное и при необходимости медицинское сопровождение, психологическую поддержку, уход, досуг и транспорт", - пояснила замглавы КГГА.