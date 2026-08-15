У Києві взимку запрацює соціальний патруль: в чому його задача

У Києві в зимовий період традиційно працюватиме соціальний патруль для людей без постійного житла та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Мобільна бригада щодня надаватиме допомогу та безплатно роздаватиме гарячі обіди у трьох локаціях столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко. Соціальне патрулювання у столиці діє з 2006 року. Традиційно робота мобільної бригади триває з 1 грудня до 1 квітня.

Що робитиме соціальний патруль

Мобільна бригада працюватиме щодня, зокрема у вихідні та святкові дні. До її складу входять соціальний працівник, водій і кухар. Патруль не лише забезпечуватиме людей гарячим харчуванням, а й інформуватиме про доступні соціальні послуги та можливість отримати допомогу у спеціалізованих закладах.

Щодня соціальний патруль доставлятиме 200 порцій гарячих обідів. Їх безплатно видаватимуть за таким графіком:

приміський вокзал "Дарниця", вул. Привокзальна, 1 - з 11:00 до 11:40;

залізнична станція "Київ-Волинський" - з 13:10 до 13:30;

центральний залізничний вокзал, вул. Вокзальна, 7 - з 13:50 до 14:50.

Хто може отримати допомогу

Допомога соціального патруля призначена для людей без постійного місця проживання, тих, хто тимчасово залишився без житла, а також людей, які опинилися у кризових життєвих обставинах.

Водночас соціальне патрулювання є лише одним із напрямів допомоги. У Києві працює мережа установ, де люди без житла можуть отримати тимчасове місце для ночівлі, харчування, засоби особистої гігієни та можливість прийняти душ.

Фахівці структурних підрозділів Будинку соціального піклування також допомагають із працевлаштуванням, відновленням документів, реєстрацією місця проживання чи перебування та отриманням необхідних соціальних послуг.

Якщо ви знаєте людину, яка може потребувати такої підтримки, можна звернутися до Будинку соціального піклування за телефоном: (044) 497-41-81.

У Києві також триває верифікація та актуалізація інформації про людей, які потенційно можуть потребувати тимчасового переміщення або додаткової підтримки в разі надзвичайної ситуації взимку.