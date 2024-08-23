Як Індія може допомогти Україні у контексті війни: оцінка експерта

Індія могла б допомогти Україні з реалізацією деяких пунктів формули миру. Також країна має вплив на Глобальний Південь і може стати прикладом для держав цього регіону.

"Перше, що варто сказати це те, що не варто покладати багато сподівань на кінцевий результат цього візиту. Тому що багато домовленостей, скоріше за все, не будуть публічно озвучені. Індійська дипломатія працює дуже тихо, але дуже ефективно. Теоретично Індія могла б сприяти реалізації окремих пунктів формули миру", - сказала вона.

На думку Гриценко, Індія могли б сприяти обміну військовополоненими і поверненню дітей, насильно депортованих на територію Росії.

"Єдине, якщо Індія все ж таки буде проводити таку човникову дипломатію, то про її результати ми дізнаємося зовсім не скоро. Треба розуміти, що Моді на сьогоднішній день один із небагатьох лідерів у світі і, здається, єдиний, який має таку пряму безпосередню комунікацію з обома сторонами конфлікту, із президентом України Володимиром Зеленським і з очільником Кремля Володимиром Путіним відповідно", - наголосила експерт.

Вона зазначила, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Володимир Путін мають досить високий ступінь довіри і міжособистісні відносини. Це було продемонстровано 8 липня, коли прем'єр Індії відвідав Москву.

"І ми можемо це теоретично використати на власну користь. Тому що ми, як і Індія, прагнемо реалізовувати і захищати власні національні інтереси, власних громадян. Так само, як і Моді, коли він був у Москві, то перша тема, яку він підняв під час бесіди з Путіним, було повернення індійських громадян додому. Тих громадян, які були оманливим шляхом завербовані до російської армії та відправлені на війну проти України. Вже відомо про загибель 8 індійців. Тому для Моді це було першочерговим питанням", - сказала Гриценко.

На думку експерта, Індія для України дуже важлива не стільки в контексті впливу чи тиску на Путіна, а тим, що країна є фактично "воротами в Глобальний Південь".

"І більш її інтенсивна залученість до розв'язання російсько-української війни не в контексті її завершення, а в контексті імплементації формули миру крок за кроком, що може послугувати позитивним прикладом для інших країн Глобального Півдня. Для Азії, Африки й Латинської Америки це дуже важливо і в контексті другого глобального саміту миру, який має відбутися восени", - додала Гриценко.

На питання, чи тут слід говорити про стратегічні результати, а не тактичні, вона відповіла: "Однозначно".