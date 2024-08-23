Как Индия может помочь Украине в контексте войны: оценка эксперта

Индия могла бы помочь Украине в реализации некоторых пунктов формулы мира. Также страна оказывает влияние на Глобальный Юг и может послужить примером для государств этого региона.

"Первое, что стоит сказать это то, что не стоит надеяться на конечный результат этого визита. Потому что многие договоренности, скорее всего, не будут публично озвучены. Индийская дипломатия работает очень тихо, но очень эффективно. Теоретически Индия могла бы способствовать реализации отдельных пунктов формулы мира", - сказала она.

По мнению Гриценко, Индия могла бы способствовать обмену военнопленными и возвращению детей, насильно депортированных на территорию России.

"Единственное, если Индия все же будет проводить такую челночную дипломатию, то ее результаты мы узнаем совсем не скоро. Надо понимать, что Моди на сегодняшний день один из немногих лидеров в мире и, кажется, единственный, имеющий такую прямую непосредственную коммуникацию с обеими сторонами конфликта, с президентом Украины Владимиром Зеленским и с главой Кремля Владимиром Путиным соответственно", - подчеркнула эксперт.

Она отметила, что у премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского диктатора Владимира Путина достаточно высокая степень доверия и межличностных отношений. Это было продемонстрировано 8 июля, когда премьер Индии посетил Москву.

"И мы можем это теоретически использовать в собственную пользу. Потому что мы, как и Индия, стремимся реализовывать и защищать собственные национальные интересы, собственных граждан. Так же, как и Моди, когда он был в Москве, первая тема, которую он поднял во время беседы с Путиным было возвращение индийских граждан домой. Тех граждан, которые были обманным путем завербованы в российскую армию и отправлены на войну против Украины. Уже известно о гибели 8 индийцев. Поэтому для Моди это было первоочередным вопросом", - сказала Гриценко.

По мнению эксперта, Индия для Украины очень важна не столько в контексте влияния или давления на Путина, а тем, что страна является фактически "вратами в Глобальный Юг".

"И более ее интенсивная вовлеченность в развязку российско-украинской войны не в контексте ее завершения, а в контексте имплементации формулы мира шаг за шагом, что может послужить положительным примером для других стран Глобального Юга. Для Азии, Африки и Латинской Америки это очень важно и в контексте второго глобального саммита мира, который должен пройти осенью", - добавила Гриценко.

На вопрос, следует ли здесь говорить о стратегических результатах, а не тактических, она ответила: "Однозначно".