Як Харків готуватимуть до наступного опалювального сезону: подробиці від мера міста

Терехов нагадав, що через брак електроенергії, спричинений масованими обстрілами критичної інфраструктури, у Харкові довелося достроково завершити цей опалювальний сезон.

Практично відразу, за його словами, комунальники почали підготовку до наступного.

Мер міста зауважив, що наразі розробляється план дій, якого будуть дотримуватись в період підготовки до опалювального сезону. Зокрема це встановлення модульних котелень, автономних котелень, які обслуговуватимуть мікрорайони.

"Для нас дуже важливо диференціювати мережу теплопостачання, але зовсім відмовитися від централізованої системи поки що неможливо. Тому ми працюємо над певними речами, які забезпечуватимуть відносну безпеку роботи цього обладнання", - розповів Терехов.