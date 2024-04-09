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Как Харьков будут готовить к следующему отопительному сезону: подробности от мэра города

Фото: подготовка к следующему отопительному сезону в Харькове (t.me/teploseti)
Автор: Ярослава Борзова

Мэр Харькова Игорь Терехов назвал приоритетом в подготовке Харькова к следующему отопительному сезону отход от централизованного отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.

Терехов напомнил, что из-за нехватки электроэнергии, вызванной массированными обстрелами критической инфраструктуры, в Харькове пришлось досрочно завершить этот отопительный сезон.

Практически сразу, по его словам, коммунальщики начали подготовку к следующему.

Мэр города отметил, что сейчас разрабатывается план действий, которого будут придерживаться в период подготовки к отопительному сезону. В частности это установка модульных котельных, автономных котельных, которые будут обслуживать микрорайоны.

"Для нас очень важно дифференцировать сеть теплоснабжения, но совсем отказаться от централизованной системы пока невозможно. Поэтому мы работаем над определенными вещами, обеспечивающими относительную безопасность работы этого оборудования", - рассказал Терехов.

Отопительный сезон в Харькове в условиях войны

Российские кафиры продолжают регулярные обстрелы города и области комбинированными атаками, нанося удары днем и ночью. Особенно опасны регионы северо-восточной и восточной частей областей.

Поэтому в Харькове досрочно завершили отопительный сезон на фоне массированных ракетных атак России.

О том, как можно оградить Харьков и область от постоянных атак РФ, - читайте в материале РБК-Украина.

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Игорь ТереховХарьковОтопительный сезон