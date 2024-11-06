Як голосувала Північна Кароліна на виборах у США: перші результати

Хто перемагає в Північній Кароліні

Підрахунок голосів у Північній Кароліні наразі свідчить про наступні результати кандидатів у президенти США:

50,8% підтримки має Дональд Трамп

підтримки має Дональд Трамп 48,1% голосів віддали за Камалу Гарріс

Зазначимо, переможець загальнонаціональних виборів 5 листопада 2024 отримає голоси всіх 15 делегатів від штату в Колегію вибірників, яка безпосередньо голосуватиме за президента у грудні.

Чим Північна Кароліна важлива для кандидатів

Через особливості виборчої системи США результат виборів залежить не від загального голосування по країні, а від підтримки того чи іншого кандидата кожним штатом на рівні Колегії вибірників, яка фактично обирає президента. У більшості випадків вибірники голосують виходячи з результатів волевиявлення мешканців їх штату.

При цьому Північна Кароліна входить в число "хитких" штатів, де симпатії виборців до представників обох партій є майже рівними. Такі штати є визначальними під час голосування, адже більшість регіонів незмінно підтримує або республіканців, або демократів.

Кандидати зазвичай приділяють найбільше уваги "хитким" штатам під час своїх передвиборчих кампаній, щоб отримати перевагу.

Дані рейтингів перед днем всенародного голосування у Північній Кароліні свідчили про майже рівні результати в опонентів із різницею менш як в один відсотковий пункт на користь республіканців: 48,3% у Дональда Трампа проти 47,4% у Камали Гарріс.

Історія виборів у Північній Кароліні: за кого голосували раніше

Північна Кароліна належить до історично консервативних штатів "сонячного поясу" на південному сході США, які завжди підтримували республіканців.

За останні 10 виборів Північна Кароліна обирала представника Демократичної партії лише один раз – у 2008 році в штаті переміг Барак Обама.

В 2016-му та 2020-му американці з Північної Кароліни голосували за Дональда Трампа.

Попри зростання підтримки демократів у штаті, на минулих виборах Трамп зміг перемогти, набравши 49,93% голосів проти 48,59% голосів за Джо Байдена. Хоче президентське крісло у 2020-му врешті дісталося Байдену.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації СNN, ВВС, дані опитувань FiveThirtyEight та Wikipedia.