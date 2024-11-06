Как голосовала Северная Каролина на выборах в США: первые результаты

Кто побеждает в Северной Каролине

Подсчет голосов в Северной Каролине свидетельствует о следующих результатах кандидатов в президенты США:

50,8% поддержки имеет Дональд Трамп

поддержки имеет Дональд Трамп 48,1% голосов отдали за Камалу Харрис

Отметим, победитель общенациональных выборов 5 ноября 2024 получит голоса всех 15 делегатов от штата в Коллегию выборщиков, которая будет непосредственно голосовать за президента в декабре.

Чем Северная Каролина важна для кандидатов

Из-за особенностей избирательной системы США результат выборов зависит не от общего голосования по стране, а от поддержки того или иного кандидата каждым штатом на уровне Коллегии выборщиков, которая фактически избирает президента. В большинстве случаев выборщики голосуют исходя из результатов волеизъявления жителей их штата.

При этом Северная Каролина входит в число "колеблющихся" штатов, где симпатии избирателей к представителям обеих партий почти равны. Такие штаты являются определяющими во время голосования, ведь большинство регионов неизменно поддерживают либо республиканцев, либо демократов.

Кандидаты обычно уделяют больше внимания "колеблющимся" штатам во время своих предвыборных кампаний, чтобы получить преимущество.

Данные рейтингов перед днем ​​всенародного голосования в Северной Каролине свидетельствовали о почти равных результатах у оппонентов с разницей менее одного процентного пункта в пользу республиканцев: 48,3% у Дональда Трампа против 47,4% у Камалы Гаррис.

История выборов в Северной Каролине: за кого голосовали раньше

Северная Каролина принадлежит к исторически консервативным штатам "солнечного пояса" на юго-востоке США, которые всегда поддерживали республиканцев.

За последние 10 выборов Северная Каролина выбирала представителя Демократической партии только один раз – в 2008 году в штате победил Барак Обама.

В 2016 и 2020 американцы из Северной Каролины голосовали за Дональда Трампа.

Несмотря на рост поддержки демократов в штате, на прошлых выборах Трамп смог победить, набрав 49,93% голосов против 48,59% голосов за Джо Байдена. Хотя президентское кресло в 2020-м в итоге досталось Байдену.

При подготовке материала использовались: публикации СNN, ВВС, данные опросов FiveThirtyEight и Wikipedia.