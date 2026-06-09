Як ФОПу не втратити стаж для пенсії: у ПФУ назвали головні умови для підприємців

Фізичні особи-підприємці можуть включити періоди ведення бізнесу до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Однак правила зарахування залежать від того, коли саме людина була зареєстрована як ФОП і чи сплачувала страхові внески.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).
Головне:
У ПФУ нагадали, що страховий стаж - це період, протягом якого людина підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який були сплачені страхові внески.
Після 1 січня 2004 року стаж підприємців зараховується автоматично на підставі даних Реєстру застрахованих осіб. Головною умовою є сплата страхових внесків або єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Для періодів підприємницької діяльності до 1 січня 2004 року необхідно надати документи, які підтверджують сплату страхових внесків.
Зокрема, це можуть бути:
Для підприємців, які працювали за спрощеною системою оподаткування, стаж можуть зарахувати також на підставі:
У Пенсійному фонді звернули увагу на особливі правила для підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування.
До страхового стажу для призначення пенсії зараховуються:
Періоди ведення підприємницької діяльності також можуть підтверджуватися даними, які містяться в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.
У ПФУ рекомендують підприємцям заздалегідь перевірити інформацію про свій страховий стаж, щоб уникнути проблем під час оформлення пенсії.
Раніше РБК-Україна писало про підготовку пенсійної реформи в Україні. Уряд презентував концепцію, за якою пенсія складатиметься з двох частин - базової, що фінансуватиметься державою, та страхової, яка залежатиме від стажу і сплачених внесків. Також планують запровадити гарантований мінімальний рівень виплат, зменшити розрив між різними пенсіями та поступово реформувати систему спеціальних пенсій.
Також ми розповідали про одноразову грошову допомогу для окремих українців при виході на пенсію. Право на виплату мають працівники освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, якщо вони працювали в державних або комунальних закладах, мають необхідний стаж, займали відповідні посади та раніше не отримували жодного виду пенсії.