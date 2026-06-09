Как ФОП не потерять стаж для пенсии: в ПФУ назвали главные условия для предпринимателей

Физические лица-предприниматели могут включить периоды ведения бизнеса в страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию. Однако правила зачисления зависят от того, когда именно человек был зарегистрирован как ФОП и платил ли страховые взносы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Главное:
В ПФУ напомнили, что страховой стаж - это период, в течение которого человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который были уплачены страховые взносы.
После 1 января 2004 года стаж предпринимателей засчитывается автоматически на основании данных Реестра застрахованных лиц. Главным условием является уплата страховых взносов или единого социального взноса (ЕСВ).
Для периодов предпринимательской деятельности до 1 января 2004 года необходимо предоставить документы, подтверждающие уплату страховых взносов.
В частности, это могут быть:
Для предпринимателей, которые работали по упрощенной системе налогообложения, стаж могут засчитать также на основании:
В Пенсионном фонде обратили внимание на особые правила для предпринимателей, которые работали на упрощенной системе налогообложения.
В страховой стаж для назначения пенсии засчитываются:
Периоды ведения предпринимательской деятельности также могут подтверждаться данными, которые содержатся в Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
В ПФУ рекомендуют предпринимателям заранее проверить информацию о своем страховом стаже, чтобы избежать проблем при оформлении пенсии.
Ранее РБК-Украина писало о подготовке пенсионной реформы в Украине. Правительство представило концепцию, по которой пенсия будет состоять из двух частей - базовой, которая будет финансироваться государством, и страховой, которая будет зависеть от стажа и уплаченных взносов. Также планируют ввести гарантированный минимальный уровень выплат, уменьшить разрыв между различными пенсиями и постепенно реформировать систему специальных пенсий.
Также мы рассказывали о единовременной денежной помощи для отдельных украинцев при выходе на пенсию. Право на выплату имеют работники образования, здравоохранения и социальной защиты, если они работали в государственных или коммунальных учреждениях, имеют необходимый стаж, занимали соответствующие должности и ранее не получали ни одного вида пенсии.