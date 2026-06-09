Як ФОПу не втратити стаж для пенсії: у ПФУ назвали головні умови для підприємців

Фізичні особи-підприємці можуть включити періоди ведення бізнесу до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Однак правила зарахування залежать від того, коли саме людина була зареєстрована як ФОП і чи сплачувала страхові внески.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду України (ПФУ).

Головне: Автоматичний стаж: Періоди ведення бізнесу після 1 січня 2004 року зараховуються до стажу ФОП автоматично на підставі сплати ЄСВ та даних Реєстру застрахованих осіб.

Періоди ведення бізнесу після 1 січня 2004 року зараховуються до стажу ФОП автоматично на підставі сплати ЄСВ та даних Реєстру застрахованих осіб. Підтвердження до 2004 року: Щоб врахувати підприємницьку діяльність минулих років, потрібно надати до ПФУ квитанції, платіжки про сплату внесків, свідоцтва платника єдиного податку чи патенти.

Щоб врахувати підприємницьку діяльність минулих років, потрібно надати до ПФУ квитанції, платіжки про сплату внесків, свідоцтва платника єдиного податку чи патенти. Пільгові періоди: Роботу на "спрощенці" з 1998 по 2000 роки зарахують суто за наявності довідки про реєстрацію ФОП, а з 2000 по 2017 роки - за умови будь-якої сплати ЄСВ.

Роботу на "спрощенці" з 1998 по 2000 роки зарахують суто за наявності довідки про реєстрацію ФОП, а з 2000 по 2017 роки - за умови будь-якої сплати ЄСВ. Порада від ПФУ: Підприємцям радять заздалегідь перевірити свої дані в електронному Реєстрі застрахованих осіб, щоб оперативно виправити помилки до моменту оформлення пенсії.

Що таке страховий стаж

У ПФУ нагадали, що страховий стаж - це період, протягом якого людина підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який були сплачені страхові внески.

Після 1 січня 2004 року стаж підприємців зараховується автоматично на підставі даних Реєстру застрахованих осіб. Головною умовою є сплата страхових внесків або єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Як підтвердити стаж ФОП до 2004 року

Для періодів підприємницької діяльності до 1 січня 2004 року необхідно надати документи, які підтверджують сплату страхових внесків.

Зокрема, це можуть бути:

платіжні доручення;

банківські квитанції;

документи про поштові перекази;

довідки або інша інформація Пенсійного фонду про сплату внесків.

Для підприємців, які працювали за спрощеною системою оподаткування, стаж можуть зарахувати також на підставі:

свідоцтва платника єдиного податку;

спеціального торгового патенту;

патенту про сплату фіксованого податку;

довідки про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності за спрощеною системою.

Які періоди ФОП обов'язково врахують для пенсії

У Пенсійному фонді звернули увагу на особливі правила для підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування.

До страхового стажу для призначення пенсії зараховуються:

періоди з 1 січня 1998 року до 30 червня 2000 року включно - за наявності довідки про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

- за наявності довідки про реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності; періоди з 1 липня 2000 року до 31 грудня 2017 року включно - за умови сплати страхових внесків або ЄСВ незалежно від їх розміру (крім випадків офіційного звільнення від сплати внеску).

Де перевірити інформацію про стаж

Періоди ведення підприємницької діяльності також можуть підтверджуватися даними, які містяться в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

У ПФУ рекомендують підприємцям заздалегідь перевірити інформацію про свій страховий стаж, щоб уникнути проблем під час оформлення пенсії.