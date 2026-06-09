Как ФОП не потерять стаж для пенсии: в ПФУ назвали главные условия для предпринимателей

Физические лица-предприниматели могут включить периоды ведения бизнеса в страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию. Однако правила зачисления зависят от того, когда именно человек был зарегистрирован как ФОП и платил ли страховые взносы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Главное: Автоматический стаж: Периоды ведения бизнеса после 1 января 2004 года засчитываются в стаж ФОП автоматически на основании уплаты ЕСВ и данных Реестра застрахованных лиц.

Периоды ведения бизнеса после 1 января 2004 года засчитываются в стаж ФОП автоматически на основании уплаты ЕСВ и данных Реестра застрахованных лиц. Подтверждение до 2004 года: Чтобы учесть предпринимательскую деятельность прошлых лет, нужно предоставить в ПФУ квитанции, платежки об уплате взносов, свидетельства плательщика единого налога или патенты.

Чтобы учесть предпринимательскую деятельность прошлых лет, нужно предоставить в ПФУ квитанции, платежки об уплате взносов, свидетельства плательщика единого налога или патенты. Льготные периоды: Работу на "упрощенке" с 1998 по 2000 годы зачислят исключительно при наличии справки о регистрации ФОП, а с 2000 по 2017 годы - при условии любой уплаты ЕСВ.

Работу на "упрощенке" с 1998 по 2000 годы зачислят исключительно при наличии справки о регистрации ФОП, а с 2000 по 2017 годы - при условии любой уплаты ЕСВ. Совет от ПФУ: Предпринимателям советуют заранее проверить свои данные в электронном Реестре застрахованных лиц, чтобы оперативно исправить ошибки до момента оформления пенсии.

Что такое страховой стаж

В ПФУ напомнили, что страховой стаж - это период, в течение которого человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который были уплачены страховые взносы.

После 1 января 2004 года стаж предпринимателей засчитывается автоматически на основании данных Реестра застрахованных лиц. Главным условием является уплата страховых взносов или единого социального взноса (ЕСВ).

Как подтвердить стаж ФОП до 2004 года

Для периодов предпринимательской деятельности до 1 января 2004 года необходимо предоставить документы, подтверждающие уплату страховых взносов.

В частности, это могут быть:

платежные поручения;

банковские квитанции;

документы о почтовых переводах;

справки или другая информация Пенсионного фонда об уплате взносов.

Для предпринимателей, которые работали по упрощенной системе налогообложения, стаж могут засчитать также на основании:

свидетельства плательщика единого налога;

специального торгового патента;

патента об уплате фиксированного налога;

справки о регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности по упрощенной системе.

Какие периоды ФОП обязательно учтут для пенсии

В Пенсионном фонде обратили внимание на особые правила для предпринимателей, которые работали на упрощенной системе налогообложения.

В страховой стаж для назначения пенсии засчитываются:

периоды с 1 января 1998 года до 30 июня 2000 года включительно - при наличии справки о регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности;

- при наличии справки о регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности; периоды с 1 июля 2000 года до 31 декабря 2017 года включительно - при условии уплаты страховых взносов или ЕСВ независимо от их размера (кроме случаев официального освобождения от уплаты взноса).

Где проверить информацию о стаже

Периоды ведения предпринимательской деятельности также могут подтверждаться данными, которые содержатся в Реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

В ПФУ рекомендуют предпринимателям заранее проверить информацию о своем страховом стаже, чтобы избежать проблем при оформлении пенсии.