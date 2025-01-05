Як ФОПам отримати витяг з ЄДР у "Дії": покрокова інструкція

Фізична особа-підприємець (ФОП) має можливість отримати витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) за допомогою порталу "Дія".
Як отримати витяг у "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.
Щоб скористатись послугою онлайн:
Витяг з ЄДР - це офіційний документ, у якому зазначені відомості про юридичних осіб або ФОП відповідно до критеріїв пошуку, вказаних у запиті.
Документ буде готовий через кілька хвилин після здійснення оплати. Завантажити його можна у розділі “Отримані документи» вашого особистого кабінету на порталі "Дія".
У витягу з ЄДР номер картки платника податків (РНОКПП) відображається у форматі “ХХХХХХХХХХ” для захисту даних відповідно до законодавства.
Якщо відомості про фізичну особу-підприємця відсутні, це може бути пов’язано з такими причинами:
Юридичні особи можуть отримати витяг із ЄДР через портал Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Перевірте статус вашої заяви в особистому кабінеті на порталі “Дія” у розділі "Послуги" - "Замовлені послуги". Якщо протягом 10 хвилин статус не змінився, і ви не отримали відповідного повідомлення на електронну пошту, зверніться до служби підтримки порталу "Дія" для уточнення деталей.
"Дія" пропонує користувачам широкий набір послуг, які постійно розширюються та оновлюються для зручності громадян:
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