Как ФОПам получить выписку из ЕГР в "Дія": пошаговая инструкция

Физическое лицо-предприниматель (ФОП) имеет возможность получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) с помощью портала "Дія".
Как получить выписку в "Дії" - в материале РБК-Украина.
Чтобы воспользоваться услугой онлайн:
Выписка из ЕГР - это официальный документ, в котором указаны сведения о юридических лицах или ФОП в соответствии с критериями поиска, указанными в запросе.
Документ будет готов через несколько минут после осуществления оплаты. Скачать его можно в разделе "Полученные документы" вашего личного кабинета на портале "Дія".
В выписке из ЕГР номер карточки налогоплательщика (РНУКПП) отображается в формате "ХХХХХХХХХХХХ" для защиты данных в соответствии с законодательством.
Если сведения о физическом лице-предпринимателе отсутствуют, это может быть связано с такими причинами:
Юридические лица могут получить выписку из ЕГР через портал Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Проверьте статус вашего заявления в личном кабинете на портале "Дія" в разделе "Услуги" - "Заказанные услуги". Если в течение 10 минут статус не изменился, и вы не получили соответствующего сообщения на электронную почту, обратитесь в службу поддержки портала "Дія" для уточнения деталей.
"Дія" предлагает пользователям широкий набор услуг, которые постоянно расширяются и обновляются для удобства граждан:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.