Как доехать из Украины в Польшу: маршруты и расписание поездов "УЗ"

Железная дорога остается самым удобным вариантом для поездок в Польшу. Из крупных городов Украины в соседнюю страну курсируют 12 поездов "Укрзализныци".

Какой график движения поездов из Киева, Харькова и Запорожья и в какие города в Польше можно доехать, РБК-Украина рассказывает со ссылкой сайт "УЗ" и yavp.pl.

Какие поезда курсируют в Польшу из Киева

Больше всего маршрутов по железной дороге в польские города – из Киева. С комфортом в спальном вагоне можна отправиться такими поездами:

№51/52 "Киев-Перемышль". Курсирует ежедневно. Отправляется из Киева в 19:27 , прибытие в Перемышль – в 5:53. В обратном направлении поезд отправляется в 20:28, прибывает в Киев в 9:03.

, прибытие в Перемышль – в 5:53. В обратном направлении поезд отправляется в 20:28, прибывает в Киев в 9:03. №89/90 "Киев-Перемышль". Отправляется из Киева в 22:14 . Прибывает на польскую станцию в 11:16. Из Перемышля поезд отправляется в 13:45, в украинскую столицу прибывает в 05:01.

. Прибывает на польскую станцию в 11:16. Из Перемышля поезд отправляется в 13:45, в украинскую столицу прибывает в 05:01. №67/68 "Киев-Варшава" (станция Варшава Всходня). Отправляется из Киева в 18:19 и прибывает в польскую столицу в 10:15. Из Варшавы поезд отправляется в 17:49 и прибывает в Киев в 12:17.

и прибывает в польскую столицу в 10:15. Из Варшавы поезд отправляется в 17:49 и прибывает в Киев в 12:17. №19/20 "Киев-Хелм". Отправляется из Киева в 18:19, в Хелм прибывает в 04:55. Из польского Хелма поезд отправляется в 23:40 и прибывает в Киев в 12:17.

в Хелм прибывает в 04:55. Из польского Хелма поезд отправляется в 23:40 и прибывает в Киев в 12:17. №23/24 "Киев-Хелм". Поезд отправляется из Киева в 22:40, в Хелм прибывает в 11:05. Из Хелма отправляется в 15:42, а в Киев прибывает в 05:39.

Фото: Купе в поезде "Укрзализныци" (facebook.comUkrzaliznytsia)

Какими поездами можно доехать до Польши из больших городов Украины

Пассажирам из других регионов не обязательно ехать в Киев, чтобы сесть на поезд в Польшу. Из больших городов курсируют поезда на польские станции Перемышль и Хелм.

№073 "Харьков-Перемышль". Из Харькова отправляется в 13:32 , в Перемышль прибывает в 11:16. Из Перемышля поезд отправляется в 13:45, в Харьков прибывает в 13:53 на следующий день.

, в Перемышль прибывает в 11:16. Из Перемышля поезд отправляется в 13:45, в Харьков прибывает в 13:53 на следующий день. №93/94 "Харьков-Хелм". Из Харькова поезд отправляется через день в 13:32 , в Хелм прибывает в 11:05. Из Хелма отправляется 16:42, прибывает в Харьков в 13:53.

, в Хелм прибывает в 11:05. Из Хелма отправляется 16:42, прибывает в Харьков в 13:53. №119/120 "Днепр-Хелм". Ежедневный поезд отправляется из Днепра в 22:16 , прибывает в Хелм в 17:20. Из Хелма отправляется в 10:27, прибывает в Днепр в 7:28.

, прибывает в Хелм в 17:20. Из Хелма отправляется в 10:27, прибывает в Днепр в 7:28. №36/35 "Одесса-Перемышль". Ежедневный поезд отправляется из Одессы в 14:45 , прибывает в Перемышль в 5:53. Из Перемышля выезжает в 20:28, в Одессу прибывает в 12:55.

, прибывает в Перемышль в 5:53. Из Перемышля выезжает в 20:28, в Одессу прибывает в 12:55. №32П "Запорожье-Перемышль". Ежедневный поезд отправляется из Запорожья в 20:47, прибывает в Перемышль в 15:21. Из Перемышля поезд отправляется в 18:07, в Запорожье прибывает в 14:37.

Фото: Поезд "Интерсити" в Перемышле (gettyimages.com)

Которые добраться до Польши поездами "Интерсити"

Кроме поездов со спальными местами, путешествовать в соседнюю страну можно поездами "Интерсити+" с сидячими местами.