Скільки коштують квитки "УЗ" на поїзди до Польщі: нові ціни

Із 10 грудня пасажири міжнародних поїздів "Укрзалізниці" платитимуть за квитки більше. Найбільше підвищення вартості проїзду – на маршрутах до Польщі.

Скільки тепер коштують квитки за популярними напрямками, РБК-Україна розповідає з посиланням на booking.uz.gov.ua.

Як зазначали в "УЗ", проїзд поїздом Київ – Варшава подорожчає на 72%. Новий тариф узгоджено із залізницями сусідніх країн. Дешевшими альтернативами залишаються поїзди до та з польських станцій Хелм і Перемишль.

Зокрема, квитки на поїзди з Дніпра до Хелма подорожчають на 4-11%, з Харкова до Хелма – на 17-48%, з Києва до Хелма – на 15-47%. На проїзд в Інтерсіті+ Київ – Перемишль ціна збільшиться на 26%, а у нічному поїзді Одеса – Перемишль – у межах 37-49%.

Фото: Приклади нових цін на квитки до Польщі (скриншот РБК-Україна/ booking.uz.gov.ua)

Зокрема, ціни на квитки тепер такі:

Київ – Хелм – 1831 грн (купе);

Дніпро – Хелм – 2413 грн (купе);

Харків – Хелм – 2310 грн (купе);

Київ – Перемишль (Інтерсіті+) – 1291 грн та 1831 грн;

Одеса – Перемишль (нічний) – 2001 грн (купе);

Київ – Варшава – 3 076 грн.

Також в "Укрзалізниці" зазначили, що вартість квитків на нічні поїзди до Відня та Перемишля зросте на 3%. Вартість квитків на поїзди в Кишинів та Будапешт не змінюється.

Нагадаємо, ми писали, що змінилося в оновленому розкладі УЗ. Розклад компанії на 2023-2024 роки включає 11 нових рейсів внутрішнього та 3 – міжнародного сполучення.

Також ми розповідали, що прямий поїзд із Праги до Чопа готуються запустити у січні. Поїзд компанії RegioJet матиме спальні та сидячі місця на 140 пасажирів.

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