Як довго триватиме війна в Україні: МВФ погіршив очікування

Війна затягнеться

"Що стосується прогнозів зростання економіки України, вони дійсно погіршилися. І це відображає те, що ми спостерігаємо, зокрема, атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Вони також спрямовані проти цивільного населення", - сказав він.

За його словами, тепер фонд виходить із того, що війна затягнеться.

"Ми також враховуємо, що український уряд чітко вказав: війна триватиме довше, вона триватиме протягом 2026 року, і це відображено в наших прогнозах", - додав представник МВФ.

Нова програма та пошук фінансування

Каммер підтвердив, що Україна звернулася до МВФ із запитом на нову програму підтримки.

"Українська влада нещодавно запросила нову програму з МВФ. Ми почали обговорення як щодо макроекономічної рамки, так і щодо заходів структурних перетворень, які могли б бути підтримані в рамках такої програми", - зазначив він.

Він додав, що переговори тільки почалися, і процес займе час. "Ці обговорення просуваються, зокрема цього тижня. Але це процес, який потребуватиме часу - зараз це тільки початок", - сказав Каммер.

Другим важливим елементом стане забезпечення зовнішнього фінансування. "Як відомо, фінансування України спирається на донорів, а потреби залишаються значними. Україна вже почала переговори з партнерами, і МВФ бере участь у цих обговореннях для визначення фінансового розриву", - пояснив чиновник.

Репараційний кредит і російські активи

Каммер також прокоментував ідею використання заморожених російських активів для фінансування України.

"Ми не маємо конкретної позиції щодо того, як мають використовуватися ці кошти. Але ми рекомендуємо країнам, які розглядають таку можливість, забезпечити надійне юридичне підґрунтя перед тим, як ухвалювати рішення, і враховувати можливі наслідки для міжнародної валютної системи", - зазначив він.

Він нагадав, що обсяг заморожених російських активів у США становить близько 5 млрд доларів, тоді як у Європі - близько 210 млрд євро.

Раніше Європейський Союз запропонував видати Україні "репараційний кредит" за ці гроші.

Важливість реформ і внутрішніх доходів

Каммер підкреслив, що МВФ очікує від України продовження реформ, особливо у сферах боротьби з корупцією, управління та інституційного розвитку.

"Важливо, щоб Україна продовжувала зусилля в реформах - у царині антикорупції, управління та зміцнення інституцій. Це має вирішальне значення для відновлення країни і підготовки до вступу в ЄС", - сказав він.

Крім того, Україна має зміцнювати власну бюджетну базу. "Донори надають Україні значну підтримку, але країні потрібно робити рішучі кроки для збільшення доходів бюджету. Ми говоримо про заходи, які мають бути стійкими і довготривалими", - підкреслив Каммер.