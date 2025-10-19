Как долго продлится война в Украине: МВФ ухудшил ожидания

Война затянется

"Что касается прогнозов роста экономики Украины, они действительно ухудшились. И это отражает то, что мы наблюдаем, в частности, атаки России на энергетическую инфраструктуру. Они также направлены против гражданского населения", - сказал он.

По его словам, теперь фонд исходит из того, что война затянется.

"Мы также учитываем, что украинское правительство четко указало: война продлится дольше, она будет продолжаться в течение 2026 года, и это отражено в наших прогнозах", - добавил представитель МВФ.

Новая программа и поиск финансирования

Каммер подтвердил, что Украина обратилась в МВФ с запросом на новую программу поддержки.

"Украинские власти недавно запросили новую программу с МВФ. Мы начали обсуждения как по макроэкономической рамке, так и по мерам структурных преобразований, которые могли бы быть поддержаны в рамках такой программы", - отметил он.

Он добавил, что переговоры только начались, и процесс займет время. "Эти обсуждения продвигаются, в том числе на этой неделе. Но это процесс, который потребует времени - сейчас это только начало", - сказал Каммер.

Вторым важным элементом станет обеспечение внешнего финансирования. "Как известно, финансирование Украины опирается на доноров, а потребности остаются значительными. Украина уже начала переговоры с партнерами, и МВФ участвует в этих обсуждениях для определения финансового разрыва", - пояснил чиновник.

Репарационный кредит и российские активы

Каммер также прокомментировал идею использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

"Мы не имеем конкретной позиции относительно того, как должны использоваться эти средства. Но мы рекомендуем странам, рассматривающим такую возможность, обеспечить надежную юридическую основу перед тем, как принимать решения, и учитывать возможные последствия для международной валютной системы", - отметил он.

Он напомнил, что объем замороженных российских активов в США составляет около 5 млрд долларов, тогда как в Европе - около 210 млрд евро.

Ранее Европейский Союз предложил выдать Украине "репарационный кредит" за эти деньги.

Важность реформ и внутренних доходов

Каммер подчеркнул, что МВФ ожидает от Украины продолжения реформ, особенно в сферах борьбы с коррупцией, управления и институционального развития.

"Важно, чтобы Украина продолжала усилия в реформах - в области антикоррупции, управления и укрепления институтов. Это имеет решающее значение для восстановления страны и подготовки к вступлению в ЕС", - сказал он.

Кроме того, Украина должна укреплять собственную бюджетную базу. "Доноры предоставляют Украине значительную поддержку, но стране нужно предпринимать решительные шаги для увеличения доходов бюджета. Мы говорим о мерах, которые должны быть устойчивыми и долговременными", - подчеркнул Каммер.