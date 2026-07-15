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Как доходы семьи влияют на размер субсидии: ответ ПФУ

07:10 15.07.2026 Ср
2 мин
Государственная помощь напрямую зависит от совокупного дохода домохозяйства
aimg Юлия Капитонова
Как доходы семьи влияют на размер субсидии: ответ ПФУ Фото: Доходы домохозяйства влияют на размер субсидии (freepik.com)
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Субсидия помогает платить за коммунальные услуги. Ее размер определяют в зависимости от доходов семьи и стоимости коммуналки: чем меньше доходы, тем больше может быть помощь от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

  • Как доходы влияют на субсидию. Чем выше доходы, тем меньше будет государственная помощь. Если доход превышает установленный уровень, субсидию могут вообще не назначить.
  • Какие доходы учитываются Пенсионным фондом. При расчете субсидии учитываются зарплата, пенсия, социальные выплаты, а также другие официальные доходы, информацию о которых Пенсионный фонд получает от ГНС, ПФУ или из декларации заявителя.
  • За какой период учитывают доходы. При назначении субсидии Пенсионный фонд принимает во внимание доходы не за текущий месяц, а за определенный законом расчетный период. Он зависит от того, когда человек оформляет субсидию - на отопительный, неотапливаемый сезон или в другое время года.

За какой период учитывают доходы

При расчете субсидии Пенсионный фонд принимает во внимание доходы семьи за разные периоды. Это зависит от того, когда именно оформляется помощь.

  • Если субсидию назначают на неотапливаемый сезон, учитывают доходы за июль - декабрь предыдущего года.
  • Если субсидию назначают на отопительный сезон, учитывают доходы за январь - июнь текущего года.
  • Если человек обращается за субсидией посреди сезона, ПФУ учитывает доходы за два квартала, предшествующие обращению.

Как учитывают пенсию

Для пенсионеров действуют отдельные правила.

  • Для субсидии на отопительный сезон учитывается пенсия, начисленная за август.
  • Для субсидии на неотапливаемый сезон - пенсия за март.
  • Если субсидию оформляют не с начала сезона, учитывают пенсию за месяц, определенный правилами ПФУ.

Какие доходы учитывают

При назначении субсидии Пенсионный фонд учитывает почти все официальные доходы семьи, в частности:

  • заработную плату;
  • пенсию;
  • социальные выплаты;
  • другие доходы, информацию о которых ПФУ получает от Государственной налоговой службы;
  • доходы, которые человек указал в своей декларации.

Для субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива учитываются доходы за предыдущий календарный год.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что нужно сделать, чтобы не потерять субсидию в 2026 году.

Также мы объясняли, в каких случаях земельный пай может повлиять на субсидию.

Кроме того, узнайте, нужно ли переоформлять субсидию после изменения тарифов на воду.

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