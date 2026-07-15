Как доходы семьи влияют на размер субсидии: ответ ПФУ
Субсидия помогает платить за коммунальные услуги. Ее размер определяют в зависимости от доходов семьи и стоимости коммуналки: чем меньше доходы, тем больше может быть помощь от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
- Как доходы влияют на субсидию. Чем выше доходы, тем меньше будет государственная помощь. Если доход превышает установленный уровень, субсидию могут вообще не назначить.
- Какие доходы учитываются Пенсионным фондом. При расчете субсидии учитываются зарплата, пенсия, социальные выплаты, а также другие официальные доходы, информацию о которых Пенсионный фонд получает от ГНС, ПФУ или из декларации заявителя.
- За какой период учитывают доходы. При назначении субсидии Пенсионный фонд принимает во внимание доходы не за текущий месяц, а за определенный законом расчетный период. Он зависит от того, когда человек оформляет субсидию - на отопительный, неотапливаемый сезон или в другое время года.
За какой период учитывают доходы
При расчете субсидии Пенсионный фонд принимает во внимание доходы семьи за разные периоды. Это зависит от того, когда именно оформляется помощь.
- Если субсидию назначают на неотапливаемый сезон, учитывают доходы за июль - декабрь предыдущего года.
- Если субсидию назначают на отопительный сезон, учитывают доходы за январь - июнь текущего года.
- Если человек обращается за субсидией посреди сезона, ПФУ учитывает доходы за два квартала, предшествующие обращению.
Как учитывают пенсию
Для пенсионеров действуют отдельные правила.
- Для субсидии на отопительный сезон учитывается пенсия, начисленная за август.
- Для субсидии на неотапливаемый сезон - пенсия за март.
- Если субсидию оформляют не с начала сезона, учитывают пенсию за месяц, определенный правилами ПФУ.
Какие доходы учитывают
При назначении субсидии Пенсионный фонд учитывает почти все официальные доходы семьи, в частности:
- заработную плату;
- пенсию;
- социальные выплаты;
- другие доходы, информацию о которых ПФУ получает от Государственной налоговой службы;
- доходы, которые человек указал в своей декларации.
Для субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива учитываются доходы за предыдущий календарный год.
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