Как доходы семьи влияют на размер субсидии: ответ ПФУ

Субсидия помогает платить за коммунальные услуги. Ее размер определяют в зависимости от доходов семьи и стоимости коммуналки: чем меньше доходы, тем больше может быть помощь от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

Как доходы влияют на субсидию. Чем выше доходы, тем меньше будет государственная помощь. Если доход превышает установленный уровень, субсидию могут вообще не назначить.

Чем выше доходы, тем меньше будет государственная помощь. Если доход превышает установленный уровень, субсидию могут вообще не назначить. Какие доходы учитываются Пенсионным фондом. При расчете субсидии учитываются зарплата, пенсия, социальные выплаты, а также другие официальные доходы, информацию о которых Пенсионный фонд получает от ГНС, ПФУ или из декларации заявителя.

При расчете субсидии учитываются зарплата, пенсия, социальные выплаты, а также другие официальные доходы, информацию о которых Пенсионный фонд получает от ГНС, ПФУ или из декларации заявителя. За какой период учитывают доходы. При назначении субсидии Пенсионный фонд принимает во внимание доходы не за текущий месяц, а за определенный законом расчетный период. Он зависит от того, когда человек оформляет субсидию - на отопительный, неотапливаемый сезон или в другое время года.

За какой период учитывают доходы

При расчете субсидии Пенсионный фонд принимает во внимание доходы семьи за разные периоды. Это зависит от того, когда именно оформляется помощь.

Если субсидию назначают на неотапливаемый сезон, учитывают доходы за июль - декабрь предыдущего года.

Если субсидию назначают на отопительный сезон, учитывают доходы за январь - июнь текущего года.

Если человек обращается за субсидией посреди сезона, ПФУ учитывает доходы за два квартала, предшествующие обращению.

Как учитывают пенсию

Для пенсионеров действуют отдельные правила.

Для субсидии на отопительный сезон учитывается пенсия, начисленная за август.

Для субсидии на неотапливаемый сезон - пенсия за март.

Если субсидию оформляют не с начала сезона, учитывают пенсию за месяц, определенный правилами ПФУ.

Какие доходы учитывают

При назначении субсидии Пенсионный фонд учитывает почти все официальные доходы семьи, в частности:

заработную плату;

пенсию;

социальные выплаты;

другие доходы, информацию о которых ПФУ получает от Государственной налоговой службы;

доходы, которые человек указал в своей декларации.

Для субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива учитываются доходы за предыдущий календарный год.