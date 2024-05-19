UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як додати в "Дію" ID-паспорт: покрокова інструкція

Фото: як додати в “Дію” ID-паспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У "Дії" лише за кілька кліків можна додати ID-картку - паспорт нового зразка. Втім, це не стосується власників паспортів-книжечок.

Про те, як додати паспорт нового зразка в "Дію" - в матеріалі РБК-Україна.

Почнемо з того, що, в першу чергу, необхідно отримати ID-картку. Для цього зверніться до найближчого управління Державної міграційної служби (ДМС), Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи центру обслуговування "Паспортний сервіс". З собою необхідно мати: 

  • паперовий паспорт; 
  • картку платника податків. 

Якщо ви внутрішньо переміщена особа, важливо з собою мати якомога більше документів, які б підтвердили вашу особу. Як приклад: 

  • закордонний паспорт; 
  • водійське посвідчення; 
  • атестат; 
  • диплом про вищу освіту; 
  • свідоцтво про шлюб; 
  • особову картку працівника. 

Як додати ID-картку у "Дію"

Тут усе просто. Після авторизації в застосунку (через NFC або ж BankID), вона автоматично "підтягнеться" у разі наявних даних у реєстрі ДМС. 

Що робити якщо документ не "підтягує" 

Можливі випадки, які залежать від версії застосунку чи реєстру, з якого завантажується документ. Для цього необхідно: 

  • перевірити, чи застосунок має оновлену версію
  • існує ймовірність й того, що картка платника податків не пройшла верифікацію. Для цього перевірте коректність внесених даних в банку або ж спробуйте авторизуватись через інший; 
  • ID-карта була оформлена, втім, можливо, вона очікує на видачу в ДМС; 
  • термін дії документа закінчився й він потребує перевипуску. Перевірте стан паспорта;
  • зверніться до служби підтримки "Дії". 

Варто також додати, що паспорт-книжечка не відображається у "Дії" через те, що його не можна перетворити на цифровий образ. 

Послуги в "Дії"

Застосунок має багато корисних функцій, які здатні облегшити життя, а також роботу з папірцями. Як приклад, в "Дія" можна сплачувати податки, або ж навіть замовити доставку посвідчення водія

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія