Как добавить в "Дія" ID-паспорт: пошаговая инструкция

В "Дія" всего за несколько кликов можно добавить ID-карту - паспорт нового образца. Впрочем, это не касается владельцев паспортов-книжечек.
О том, как добавить паспорт нового образца в "Дія" - в материале РБК-Украина.
Начнём с того, что, в первую очередь, необходимо получить ID-карту. Для этого обратитесь в ближайшее управление Государственной миграционной службы (ДМС), Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или центр обслуживания "Паспортный сервис". С собой необходимо иметь:
Если вы внутренне перемещенное лицо, важно с собой иметь как можно больше документов, подтверждающих вашу личность. Как пример:
Здесь все просто. После авторизации в приложении (через NFC или BankID), она автоматически "подтянется" в случае имеющихся данных в реестре ДМС.
Возможны случаи, зависящие от версии приложения или реестра, из которого загружается документ. Для этого необходимо:
Следует также добавить, что паспорт-книжечка не отображается в "Дія" из-за того, что его нельзя превратить в цифровой образ.
Приложение имеет много полезных функций, способных облегчить жизнь, а также работу с бумажками. Как пример, в "Дія" можно платить налоги, или даже заказать доставку водительского удостоверения.
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