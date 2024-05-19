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Как добавить в "Дія" ID-паспорт: пошаговая инструкция

Фото: как добавить в "Дія" ID-паспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В "Дія" всего за несколько кликов можно добавить ID-карту - паспорт нового образца. Впрочем, это не касается владельцев паспортов-книжечек.

О том, как добавить паспорт нового образца в "Дія" - в материале РБК-Украина.

Начнём с того, что, в первую очередь, необходимо получить ID-карту. Для этого обратитесь в ближайшее управление Государственной миграционной службы (ДМС), Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или центр обслуживания "Паспортный сервис". С собой необходимо иметь:

  • бумажный паспорт;
  • карточку налогоплательщика.

Если вы внутренне перемещенное лицо, важно с собой иметь как можно больше документов, подтверждающих вашу личность. Как пример:

  • загранпаспорт;
  • водительское удостоверение;
  • аттестат;
  • диплом о высшем образовании;
  • свидетельство о браке;
  • личную карточку работника.

Как добавить ID-карту в "Дія"

Здесь все просто. После авторизации в приложении (через NFC или BankID), она автоматически "подтянется" в случае имеющихся данных в реестре ДМС.

Что делать если документ не "подтягивает"

Возможны случаи, зависящие от версии приложения или реестра, из которого загружается документ. Для этого необходимо:

  • проверить, имеет ли приложение обновленную версию;
  • существует вероятность и того, что карточка налогоплательщика не прошла верификацию. Для этого проверьте корректность внесенных данных в банке или попробуйте авторизоваться через другой;
  • ID-карта была оформлена, впрочем, возможно, она ожидает выдачу в ДМС;
  • срок действия документа истек и требует перевыпуска. Проверьте состояние паспорта;
  • обратитесь в службу поддержки "Дія".

Следует также добавить, что паспорт-книжечка не отображается в "Дія" из-за того, что его нельзя превратить в цифровой образ.

Услуги в "Дія"

Приложение имеет много полезных функций, способных облегчить жизнь, а также работу с бумажками. Как пример, в "Дія" можно платить налоги, или даже заказать доставку водительского удостоверения.

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Дия