Як діяти, коли у транспорті виникає конфлікт із контролером: пояснення юриста

Через технічний збій квиток може відображатися непросканованим

З приводу конфліктної ситуації із контролерами столичного транспорту до редакції звернулася 25-річна Діана Кобзар. Вона 16 серпня увечері їхала у тролейбусі, який прямував у депо. Пасажирка просканувала квиток, відбулося списання коштів. Коли пізніше зайшли два контролери, виявилося, що квиток не просканувався.

За її словами, контролери на пояснення про оплату перейшли до словесних образ і змусили вийти на наступній зупинці. Тоді дівчина сіла на наступний тролейбус і оплатила проїзд.

"Ці контролери зайшли на наступній зупинці та почали кричати, щоб я негайно вийшла. Змусили водія зупинити транспорт прямо посеред дороги. Мою оплату вони навіть не перевіряли, просто виштурхнули", - розповіла Діана.

Хоч громадський транспорт зручний, але там, як у будь-якій електронній системі, можуть відбуватися технічні перебої, звертає увагу Олена Воронкова.

"Йдеться про те, що коли людина сплачує кошти, а білет у застосунку оновлюється тільки під кінець дороги, не з першого разу зчитується картка, а також коли кошти знялись, білет було використано, але у контролера при перевірці прилад показує, що білет не було просканований", - зазначає адвокат.

Фото: Оплата проїзду в транспорті Києва (kyivcity.gov.ua)

Як поводитися у конфліктній ситуації з контролерами

Перше і головне, чого потрібно дотримуватись у ситуації з контролером та іншими службами, які здійснюють перевірки – це спокій та врівноваженість, звертає увагу Олена Воронкова.

"Для пасажира цілком слушним буде спочатку попросити контролера ще раз просканувати електронну систему транспортного засобу, щоб прилад у контролера оновив дані щодо осіб, які використали квиток на цьому транспорті, далі ще раз просканувати квиток", - радить юрист.

Це прості дії, що можуть вирішити питання. Якщо вони не допомогли, то можна пред’явити контролеру виписку з банківського застосунку, де знято кошти, а потім використаний квиток у транспортному застосунку.

"Є ймовірність, що якщо пройшов невеликий проміжок часу між цими двома подіями та контролер увійшов у ситуацію, то це також може вирішити питання", - додає вона.

Юрист пояснює, що відповідно до Правил користування міським наземним пасажирським транспортом міста Києва передбачено, що у разі несправності електронного квитка або відмови в реєстрації електронного квитка в автоматизованій системі оплати проїзду (АСОП) пасажири не звільняються від обов'язку оплатити проїзд та мають право звернутись до інформаційно-довідкового центру.

"Тобто ви можете ще раз повторити операцію по придбанню квитка та його використання, але тільки за умови, що сталась несправність електронного квитка або відмова в реєстрації електронного квитка в АСОП", - зазначає спеціаліст.

Фото: Контролери у транспорті Львова (city-adm.lviv.ua)

Як діяти, якщо контролер вимагає сплатити штраф

Якщо такі дії не допомогли і контролер вимагає сплатити штраф, у пасажира є два варіанти дій, пояснює Олена Воронкова.

"Перший – сплатити штраф, обов'язково отримати квитанцію про його оплату, зафіксувати ідентифікатор контролера, приладу, яким було проведено перевірку квитка, номер автобусу та час, коли це все сталось. І після того, як доберетесь до місця призначення, зв'язуватись з контролюючими органами щодо вирішення проблеми несправного приладу контролю чи зчитування квитка", - розповідає адвокат.

Другий варіант – якщо людина не поспішає, то ще у транспорті слід почати дзвонити на гарячу лінію та у контролюючий орган.

"Пояснювати ситуацію, просто перевірити справність приладів у транспорті та контролера. Тобто робити все можливе, щоб розібратися на місці. Чи дасть це бажаний результат, наперед сказати важко", - зауважує вона.

Олена Воронкова ділиться, що коли сама потрапила у таку ситуацію кілька років тому, то штраф сплатила, а потім розбиралась вже з перевізником та контролюючими органами:

"Врешті-решт вони визнали, що бувають накладки техніки, а контролер порадив використовувати проїзну картку, бо з нею проблем не виникає".

Юрист пояснює: якщо ж в ході з'ясування обставин справи контролери перейшли на агресивні дії, то цілком правомірно викликати поліцію, щоб вони склали протокол про адміністративне порушення за хуліганство, а також писати скарги на перевізника до контролюючих органів.

"Якщо ситуація відбулась у місті Києві, то перевізник буде комунальне підприємство "Київпастранс", а контролюючим органом - Київська міська рада", - зазначає адвокат.