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У наземному транспорті Києва перестали працювати валідатори: як сплатити проїзд

Київ, П'ятниця 09 серпня 2024 08:07
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У наземному транспорті Києва перестали працювати валідатори: як сплатити проїзд Фото: валідатори у транспорті Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У наземному громадському транспорті Києва сьогодні, 9 травня, перестали працювати валідатори. Над вирішенням тимчасової проблеми вже працюють фахівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Зазначається, що причина збою - технічна, і збій в роботі валідаторів тимчасовий.

Разом з тим в адміністрації пояснили пасажирам, як зараз можна оплатити проїзд у трамваях, автобусах та тролейбусах.

"Наразі сплатити за проїзд у наземному громадському транспорті можна лише через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку Київ Цифровий", - передали в КМВА.

Також в адміністрації звернули увагу, що доки триватимуть відновлювальні роботи, пасажирів не штрафуватимуть, позаяк "контролери попереджені про технічну несправність".

Нагадаємо, ще у травні стало відомо, що "Київ Цифровий" розпочав тестування нової функції валідації квитків одразу в застосунку. Сервіс має дозволити оплатити проїзд у наземному громадському транспорті без валідатора.

Також перед тим РБК-Україна писало, скільки коштують квитки на проїзд у міському транспорті Києва, та де їх придбати.

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