Как действовать, когда в транспорте возникает конфликт с контролером: объяснение юриста

Из-за технического сбоя билет может отображаться непросканированным

По поводу конфликтной ситуации с контролерами столичного транспорта в редакцию обратилась 25-летняя Диана Кобзарь. Она 16 августа вечером ехала в троллейбусе, который направлялся в депо. Пассажирка просканировала билет, произошло списание средств. Когда позже зашли два контролера, оказалось, что билет не просканировался.

По ее словам, контролеры на пояснения об оплате перешли к словесным оскорблениям и заставили выйти на следующей остановке. Тогда девушка села на следующий троллейбус и оплатила проезд.

"Эти контролеры зашли на следующей остановке и начали кричать, чтобы я немедленно вышла. Заставили водителя остановить транспорт прямо посреди дороги. Мою оплату они даже не проверяли, просто вытолкнули", - рассказала Диана.

Хоть общественный транспорт удобный, но там, как и в любой электронной системе, могут происходить технические перебои, обращает внимание Елена Воронкова.

"Речь идет о том, что когда человек платит средства, а билет в приложении обновляется только к концу пути, не с первого раза считывается карта, а также когда средства снялись, билет был использован, но у контролера при проверке прибор показывает, что билет не был просканирован", - отмечает адвокат.

Фото: Оплата проезда в транспорте Киева (kyivcity.gov.ua)

Как вести себя в конфликтной ситуации с контролерами

Первое и самое главное, чего нужно придерживаться в ситуации с контролером и другими проверяющими службами – это спокойствие и уравновешенность, обращает внимание Елена Воронкова.

"Для пассажира вполне уместно будет сначала попросить контролера еще раз просканировать электронную систему транспортного средства, чтобы прибор у контролера обновил данные относительно лиц, использовавших билет на этом транспорте, дальше еще раз просканировать билет", - советует юрист.

Это простые действия, которые могут решить этот вопрос. Если они не помогли, то можно предъявить контролеру выписку из банковского приложения, где сняты средства, а затем использован билет в транспортном приложении.

"Есть вероятность, что если прошел небольшой промежуток времени между этими двумя событиями и контролер вошел в ситуацию, то это тоже может решить вопрос", – добавляет она.

Юрист объясняет, что в соответствии с Правилами пользования городским наземным пассажирским транспортом города Киева предусмотрено, что в случае неисправности электронного билета или отказа в регистрации электронного билета в автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП) пассажиры не освобождаются от обязанности оплатить проезд и вправе обратиться в информационно-справочный центр.

"То есть вы можете еще раз повторить операцию по приобретению билета и его использованию, но только при условии, что произошла неисправность электронного билета или отказ в регистрации электронного билета в АСОП", - отмечает специалист.

Фото: Контроллеры в транспорте Львова (city-adm.lviv.ua)

Как поступить, если контролер требует уплатить штраф

Если такие действия не помогли и контролер требует уплатить штраф, у пассажира есть два варианта действий, объясняет Елена Воронкова.

"Первый – оплатить штраф, обязательно получить квитанцию об его оплате, зафиксировать идентификатор контроллера, прибора, которым была проведена проверка билета, номер автобуса и время, когда это произошло. И после того, как доберетесь до места назначения, связываться с контролирующими органами по решению проблемы неисправного прибора контроля или считывания билета", - рассказывает адвокат.

Второй вариант – если человек не спешит, то еще в транспорте следует начать звонить в горячую линию и в контролирующий орган.

"Объяснять ситуацию, просто проверить исправность приборов в транспорте и контроллера. То есть делать все возможное, чтобы разобраться на месте. Даст ли это желаемый результат, заранее сказать сложно", - отмечает она.

Елена Воронкова делится, что когда сама попала в такую ситуацию несколько лет назад, то штраф уплатила, а потом разбиралась уже с перевозчиком и контролирующими органами.

"В конце концов, они признали, что бывают накладки техники, а контролер посоветовал использовать проездную карту, потому что с ней проблем не возникает".

Юрист объясняет: если же в ходе выяснения обстоятельств дела контролеры перешли на агрессивные действия, то вполне правомерно вызвать полицию, чтобы они составили протокол об административном нарушении за хулиганство, а также писать жалобы на перевозчика в контролирующие органы.

"Если ситуация произошла в Киеве, то перевозчик будет коммунальное предприятие "Киевпасстранс", а контролирующим органом - Киевский городской совет", - отмечает адвокат.