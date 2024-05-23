ua en ru
Чт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Оплатити проїзд у Києві можна без валідатора: функцію тестують у трамваях

Київ, Четвер 23 травня 2024 16:28
UA EN RU
Оплатити проїзд у Києві можна без валідатора: функцію тестують у трамваях Фото: застосунок "Київ Цифровий" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

"Київ Цифровий" розпочав тестування нової функції валідації квитків одразу в застосунку. Цей сервіс дозволяє оплатити проїзд у наземному громадському транспорті без валідатора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

Щоб скористатись цим додатковим способом оплати проїзду, необхідно:

  • відсканувати QR-код на наліпці чи плакаті у транспорті або ввести бортовий номер;
  • натиснути "К" - "Оплата проїзду";
  • просканувати QR-код на плакаті чи наліпці у транспорті;
  • оплатити проїзд транспортною картою, QR-квитком або банківською карткою.

Якщо QR-код просканує пасажир, у якого немає "Київ Цифровий", його спрямує у Google Play або App Store для завантаження застосунку.

У разі контролю достатньо відкрити запис про оплату проїзду у стрічці новин на головному екрані та натиснути "Показати контролеру". Контролер просканує квиток зчитувальним пристроєм, щоб перевірити оплату проїзду.

Нову функцію тестують на трамвайних маршрутах Подільського депо. У кількох трамваях із номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 та 19K можна знайти плакати та наліпки з QR-кодами. Після завершення тестування відповідний перелік маршрутів буде розширено.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки коштують квитки на проїзд у міському транспорті Києва та де їх придбати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ оплата проїзду
NEWS
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
РФ шукає уламки ракет Patriot на окупованих територіях і готує ІПСО на липень, - ГУР
DAILY
Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Прибутки з гектарів. Якими будуть ціни на землю в Україні та скільки на цьому можна заробити