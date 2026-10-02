Як дістатися з лівого берега Києва на правий: усі доступні маршрути

Маршрути № 22 та № 91 під час руху з лівого на правий берег тимчасово курсують через Дарницький міст.

У напрямку правого берега транспорт рухається за такою схемою: просп. Миколи Бажана - Дніпровська набережна - вул. Березняківська - вул. Юрія Шумського - вул. Петра Радзіня - Дарницький автомобільно-залізничний міст - Наддніпрянське шосе - бульв. Миколи Міхновського - Голосіївський просп.

Далі вони слідують за власними маршрутами.

Фото: автобуси №№ 22, 91 з лівого на правий берег Києва курсують через Дарницький міст (КМДА)

У зв'язку з тимчасовим перекриттям руху на Подільському мостовому переході через Північний міст наразі курсують автобуси № 110, № 111, № 112 та автобус № 1-М.

Відновлено рух через міст Патона за власними схемами для низки інших маршрутів громадського транспорту:

автобуси: № 51, № 55, № 115, № 118-Д;

тролейбуси: № 43, № 50.

У міській адміністрації попереджають, що наразі транспорт курсує з відхиленням від звичайного графіка руху.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив про обмеження руху на столичних мостах. Південний міст повністю закритий для транспорту. На мосту Патона рух перекрито з правого на лівий берег, а на мосту Метро в напрямку з лівого на правий берег залишили одну смугу.