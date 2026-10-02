Як дістатися з лівого берега Києва на правий: усі доступні маршрути

У Києві змінили та відновили рух низки автобусних і тролейбусних маршрутів через перекриття Подільського мосту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Маршрути № 22 та № 91 під час руху з лівого на правий берег тимчасово курсують через Дарницький міст.
У напрямку правого берега транспорт рухається за такою схемою: просп. Миколи Бажана - Дніпровська набережна - вул. Березняківська - вул. Юрія Шумського - вул. Петра Радзіня - Дарницький автомобільно-залізничний міст - Наддніпрянське шосе - бульв. Миколи Міхновського - Голосіївський просп.
Далі вони слідують за власними маршрутами.
У зв'язку з тимчасовим перекриттям руху на Подільському мостовому переході через Північний міст наразі курсують автобуси № 110, № 111, № 112 та автобус № 1-М.
Відновлено рух через міст Патона за власними схемами для низки інших маршрутів громадського транспорту:
У міській адміністрації попереджають, що наразі транспорт курсує з відхиленням від звичайного графіка руху.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив про обмеження руху на столичних мостах. Південний міст повністю закритий для транспорту. На мосту Патона рух перекрито з правого на лівий берег, а на мосту Метро в напрямку з лівого на правий берег залишили одну смугу.
Зазначимо, цієї ночі російські війська знову атакували Південний міст. На місці події працювали екстрені служби. Напередодні ввечері внаслідок удару по мосту було пошкоджено опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.
Крім того, аналітики ISW припустили, що російські війська можуть застосовувати кумулятивні заряди на далекобійних безпілотниках для ураження великих укріплених об'єктів, зокрема Південного мосту в Києві.