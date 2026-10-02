Как добраться с левого берега Киева на правый: все доступные маршруты

В Киеве изменили и возобновили движение ряда автобусных и троллейбусных маршрутов из-за перекрытия Подольского моста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Маршруты № 22 и № 91 при движении с левого на правый берег временно курсируют через Дарницкий мост.
В направлении правого берега транспорт двигается по следующей схеме: просп. Николая Бажана - Днепровская набережная - ул. Березняковская - ул. Юрия Шумского - ул. Петра Радзиня - Дарницкий автомобильно-железнодорожный мост - Приднепровское шоссе - бульв. Николая Михновского - Голосеевский просп.
Далее они следуют за своими маршрутами.
В связи с временным перекрытием движения на Подольском мостовом переходе через Северный мост сейчас курсируют автобусы №110, №111, №112 и автобус №1-М.
Возобновлено движение через мост Патона по собственным схемам для ряда других маршрутов общественного транспорта:
В городской администрации предупреждают, что транспорт сейчас курсирует с отклонением от обычного графика движения.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил об ограничении движения на столичных мостах. Южный мост полностью закрыт для транспорта. На мосту Патона движение перекрыто с правого на левый берег, а на мосту Метро в направлении с левого на правый берег оставили одну полосу.
Отметим, этой ночью российские войска снова атаковали Южный мост. На месте происшествия работали экстренные службы. Накануне вечером в результате удара по мосту были повреждены опора, дорожное полотно и защитное заграждение метрополитена.
Кроме того, аналитики ISW предположили, что российские войска могут применять кумулятивные заряды на дальнобойных беспилотниках для поражения крупных укрепленных объектов, в частности, Южного моста в Киеве.