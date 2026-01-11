Як дістатись з лівого на правий берег Києва: маршрут транспорту на 12 січня

Завтра у понеділок, 12 січня, автобуси продовжать дублювати маршрут трамваїв і тролейбусів у зв'язку з призупиненням руху електротранспорту на лівому березі Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Київпастранс".
Зокрема, автобусне сполучення за трамвайними маршрутами буде організовано наступним чином:
На фото нижче можна подивитися детальний маршрут кожного з рейсів.
Також автобуси дублюватимуть тролейбусні маршрути, а саме:
Ознайомитися детальніше з кожною схемою маршруту можна на фото нижче.
"Просимо киян та гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових змін та враховувати їх під час планування поїздок", - додали у "Київпастранс".
Нагадаємо, Росія в ніч на 9 січня здійснила черговий комбінований удар по Києву. Ворог застосував для своїх атак ударні дрони та різного типу ракети, щоб атакувати енергооб'єкти столиці.
В результаті обстрілу в столиці виникли перебої з теплом, водою, а вже вранці в столиці були введені екстрені відключення світла.
У суботу в Міненерго розповіли, що за добу енергетики змогли повернути електропостачання для 648 тисяч абонентів. Також там додали, що столиця поступово повертається до планових відключень.
При цьому вчора в столиці змінили роботу громадського транспорту через необхідність стабілізації енергосистеми після російського обстрілу.
З цієї причини електротранспорт на лівому березі тимчасово не курсував. Зокрема, мова про трамваї і тролейбуси. На правому березі електротранспорт продовжував працювати, але з відхиленням від затверджених графіків.
Крім того, на всіх трьох лініях Київського метрополітену інтервал між поїздами склав 10-12 хвилин.