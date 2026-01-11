UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Як дістатись з лівого на правий берег Києва: маршрут транспорту на 12 січня

Фото: автобуси продублюють 10 маршрутів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра у понеділок, 12 січня, автобуси продовжать дублювати маршрут трамваїв і тролейбусів у зв'язку з призупиненням руху електротранспорту на лівому березі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Київпастранс".

Зокрема, автобусне сполучення за трамвайними маршрутами буде організовано наступним чином:

  • 22т - просп. Воскресенський - ЗЗБК;
  • 27т - вул. Милославська - ст. м. "Позняки";
  • 28т - вул. Милославська - ст. м. "Лісова";
  • 29т - ст. м. "Бориспільська" - ст. м. "Лісова".

На фото нижче можна подивитися детальний маршрут кожного з рейсів.

 

Також автобуси дублюватимуть тролейбусні маршрути, а саме:

  • 29тр - Дарницька пл. - Зал. ст. "Куренівка”;
  • 30тр - вул. Милославська - вул. Кадетський Гай;
  • 31тр - вул. Милославська - ст. м."Лук'янівська";
  • 47тр - вул. Милославська - ст. м." Мінська";
  • 50тр - вул. Милославська - ст. м."Либідська";
  • 50кр - вул. Милославська - Дарницька пл.

Ознайомитися детальніше з кожною схемою маршруту можна на фото нижче.

 

"Просимо киян та гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових змін та враховувати їх під час планування поїздок", - додали у "Київпастранс".

Ситуація з енергетикою в Києві

Нагадаємо, Росія в ніч на 9 січня здійснила черговий комбінований удар по Києву. Ворог застосував для своїх атак ударні дрони та різного типу ракети, щоб атакувати енергооб'єкти столиці.

В результаті обстрілу в столиці виникли перебої з теплом, водою, а вже вранці в столиці були введені екстрені відключення світла.

У суботу в Міненерго розповіли, що за добу енергетики змогли повернути електропостачання для 648 тисяч абонентів. Також там додали, що столиця поступово повертається до планових відключень.

При цьому вчора в столиці змінили роботу громадського транспорту через необхідність стабілізації енергосистеми після російського обстрілу.

З цієї причини електротранспорт на лівому березі тимчасово не курсував. Зокрема, мова про трамваї і тролейбуси. На правому березі електротранспорт продовжував працювати, але з відхиленням від затверджених графіків.

Крім того, на всіх трьох лініях Київського метрополітену інтервал між поїздами склав 10-12 хвилин.

КиївАвтобуси