RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Как добраться с левого на правый берег Киева: маршрут транспорта на 12 января

Фото: автобусы продублируют 10 маршрутов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Завтра в понедельник, 12 января, автобусы продолжат дублировать маршрут трамваев и троллейбусов в связи с приостановкой движения электротранспорта на левом берегу Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Киевпастранс".

В частности, автобусное сообщение по трамвайным маршрутам будет организовано следующим образом:

  • 22т - просп. Воскресенский - ЗЗБК;
  • 27т - ул. Милославская - ст. м. "Позняки";
  • 28т - ул. Милославская - ст. м. "Лесная";
  • 29т - ст. м. "Бориспольская" - ст. м. "Лесная".

На фото ниже можно посмотреть подробный маршрут каждого из рейсов.

 

Также автобусы будут дублировать троллейбусные маршруты, а именно:

  • 29тр - Дарницкая пл. - Зал. ст. "Куреневка";
  • 30тр - ул. Милославская - ул. Кадетский Гай;
  • 31тр - ул. Милославская - ст. м. "Лукьяновская";
  • 47тр - ул. Милославская - ст. м. "Минская";
  • 50тр - ул. Милославская - ст. м. "Лыбедская";
  • 50кр - ул. Милославская - Дарницкая пл.

Ознакомиться подробнее с каждой схемой маршрута можно на фото ниже.

 

"Просим киевлян и гостей города с пониманием отнестись к временным изменениям и учитывать их при планировании поездок", - добавили в "Киевпастранс".

Ситуация с энергетикой в Киеве

Напомним, Россия в ночь на 9 января осуществила очередной комбинированный удар по Киеву. Враг применил для своих атак ударные дроны и разного типа ракеты, чтобы атаковать энергообъекты столицы.

В результате обстрелов в столице возникли перебои с теплом, водой, а уже утром в столице были введены экстренные отключения света.

В субботу в Минэнерго рассказали, что за сутки энергетики смогли вернуть электроснабжение для 648 тысяч абонентов. Также там добавили, что столица постепенно возвращается к плановым отключениям.

При этом вчера в столице изменили работу общественного транспорта из-за необходимости стабилизации энергосистемы после российского обстрела.

По этой причине электротранспорт на левом берегу временно не курсировал. В частности, речь о трамваях и троллейбусах. На правом берегу электротранспорт продолжал работать, но с отклонением от утвержденных графиков.

Кроме того, на всех трех линиях Киевского метрополитена интервал между поездами составил 10-12 минут.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАвтобусы