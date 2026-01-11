Как добраться с левого на правый берег Киева: маршрут транспорта на 12 января

Ситуация с энергетикой в Киеве

Напомним, Россия в ночь на 9 января осуществила очередной комбинированный удар по Киеву. Враг применил для своих атак ударные дроны и разного типа ракеты, чтобы атаковать энергообъекты столицы.

В результате обстрелов в столице возникли перебои с теплом, водой, а уже утром в столице были введены экстренные отключения света.

В субботу в Минэнерго рассказали, что за сутки энергетики смогли вернуть электроснабжение для 648 тысяч абонентов. Также там добавили, что столица постепенно возвращается к плановым отключениям.

При этом вчера в столице изменили работу общественного транспорта из-за необходимости стабилизации энергосистемы после российского обстрела.

По этой причине электротранспорт на левом берегу временно не курсировал. В частности, речь о трамваях и троллейбусах. На правом берегу электротранспорт продолжал работать, но с отклонением от утвержденных графиков.

Кроме того, на всех трех линиях Киевского метрополитена интервал между поездами составил 10-12 минут.