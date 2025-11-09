Як будуть вимикати світло 10 листопада: в "Укренерго" визначилися з графіками

В Україні 10 листопада продовжать відключати світло через стан енергосистеми. Вимикати світло будуть у більшості регіонів - в обсягу від двох до чотирьох черг одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну енергетичну компанію "Укренерго".
Зазначається, що причина обмежень - стан української енергетичної системи після численних російських терористичних актів проти енергетики. Обмеження триватимуть усю добу, а вимикати світло будуть в обсягах від 2 до 4 черг одночасно.
Паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В компанії просять звернути увагу на те, що залежно від стану енергосистеми графіки впродовж доби можуть змінюватися.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Через теракт РФ було запроваджено відключення світла в низці регіонів.
Також, як відомо, через російський теракт усі ТЕС "Центренерго" зупинилися і не наразі не генерують електроенергію. В тому числі на Харківщині без світла залишилося понад 100 тисяч абонентів.
В Міненерго розповіли, що енергетики активно працюють над відновленням пошкоджених російськими терактами енергетичних об'єктів. Проте без відключень поки що обійтись не вдасться.