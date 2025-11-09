Як будуть вимикати світло 10 листопада: в "Укренерго" визначилися з графіками

Зазначається, що причина обмежень - стан української енергетичної системи після численних російських терористичних актів проти енергетики. Обмеження триватимуть усю добу, а вимикати світло будуть в обсягах від 2 до 4 черг одночасно.

Паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В компанії просять звернути увагу на те, що залежно від стану енергосистеми графіки впродовж доби можуть змінюватися.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!", - сказано у повідомленні.