Енергетики працюють без упину: у Міненерго пояснили, чому відключення поки неминучі

Після масованої ракетної атаки Росії в ніч на 8 листопада ситуація в енергосистемі України залишається складною.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов в ефірі телемарафону.

За його словами, ця атака стала однією з найважчих для енергетичного сектору від початку повномасштабної війни. Ворог завдав удару переважно балістичними ракетами, які надзвичайно складно збивати. Із 45 запущених під час атаки ракет 32 були саме балістичними.

"Енергетики працюють без упину, але на стабілізацію системи потрібен час", - зазначив Некрасов.

Наразі в більшості регіонів країни діють погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Найскладніша ситуація спостерігається у Харківській, Сумській та Полтавській областях. У решті регіонів застосовуються графіки обмежень до двох із половиною черг.

Через попередні обстріли залишаються знеструмлені окремі райони на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Чернігівщині. Відновлювальні роботи тривають із дотриманням вимог безпеки та лише після дозволу військових.

Міненерго закликало українців обмежити використання побутових приладів у пікові години - з 8:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00. Перенесення енергоємних процесів на час після 22:00 допоможе зменшити навантаження на систему та прискорити її стабілізацію