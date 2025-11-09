RU

Как будут выключать свет 10 ноября: в "Укрэнерго" определились с графиками

Иллюстративное фото: отключать свет 10 ноября будут весь день (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине 10 ноября продолжат отключать свет из-за состояния энергосистемы. Выключать свет будут в большинстве регионов - в объеме от двух до четырех очередей одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную энергетическую компанию"Укрэнерго".

Отмечается, что причина ограничений - состояние украинской энергетической системы после многочисленных российских террористических актов против энергетики. Ограничения продлятся все сутки, а выключать свет будут в объемах от 2 до 4 очередей одновременно.

Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В компании просят обратить внимание на то, что в зависимости от состояния энергосистемы графики в течение суток могут меняться.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

 

Напомним, что в ночь на 8 ноября Россия массированно атаковала Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилых районах. Из-за теракта РФ было введено отключение света в ряде регионов.

Также, как известно, из-за российского теракта все ТЭС "Центрэнерго" остановились и пока не генерируют электроэнергию. В том числе на Харьковщине без света осталось более 100 тысяч абонентов.

В Минэнерго рассказали, что энергетики активно работают над восстановлением поврежденных российскими терактами энергетических объектов. Однако без отключений пока обойтись не удастся.

