Как будут выключать свет 10 ноября: в "Укрэнерго" определились с графиками

Отмечается, что причина ограничений - состояние украинской энергетической системы после многочисленных российских террористических актов против энергетики. Ограничения продлятся все сутки, а выключать свет будут в объемах от 2 до 4 очередей одновременно.

Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В компании просят обратить внимание на то, что в зависимости от состояния энергосистемы графики в течение суток могут меняться.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.