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Як бізнесу заробляти на системах зберігання енергії: пояснення D.TRADING

15:51 28.08.2026 Пт
2 хв
Влітку дохідність може сягати близько 30 тис. грн за 1 МВт електроенергії
aimg Сергій Новіков
Системи накопичення електроенергії дають змогу заробляти (фото: dtek.com)

В компанії D.TRADING, що входить в Групу ДТЕК, розповіли як інвестори можуть заробляти на системах накопичення енергії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал галузевого видання ExPro.

Керівник відділу по роботі з ВДЕ, УЗЕ та розподіленою генерацією D.TRADING Єгор Захарченко в інтерв'ю виданню розповів, що технології гнучĸості та наĸопичення елеĸтроенергії створені для заробітĸу на різноманітних ринĸових ситуаціях. А максимальний результат дає саме міĸс роботи на усіх доступних сегментах ринĸу.

"Поточна волатильність українського ринку створює для цього значні можливості. У періоди літньої спеки дохідність одного циклу для двогодинної батареї може сягати близько 30 тис. грн на 1 МВт", - зазначив Єгор Захарченко.

За оцінкою D.TRADING, двогодинна батарея може окупитися приблизно за 3-4 роки - при капітальних інвестиціях до 300 тис. євро на 1 МВт потужності і за умови ефективного комерційного управління.

Водночас керівник європейського напряму торгівлі електроенергією Станіслав Дудка додав, що розвиток накопичувачів у Болгарії, Румунії, Греції та інших країнах, міждержавні перетоки та подальша інтеграція європейських ринків впливають на торгові можливості за межами окремої країни.

"Батарея конкурує не лише з батареєю за сусідньою підстанцією. У дедалі більш інтегрованому європейському ринку накопичувачі в одній країні впливають на цінові можливості в сусідніх ринках", - пояснив Дудка.

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Зазначається, що для українського інвестора це означає, що при моделюванні проєкту потрібно враховувати не лише прогноз українського ринку, а й розвиток накопичувальних і маневрових потужностей у сусідніх країнах.

Інвестиційна цінність BESS дедалі більше визначатиметься не лише інвестиціями, потужністю та ємністю батареї. На перший план виходять:

  • якість прогнозування;
  • доступ до кількох сегментів ринку;
  • комбінація різних джерел доходу;
  • регіональна торгова експертиза;
  • кредитна якість контрагента;
  • правильно структурований контракт.

"Побудувати батарею - це лише перша частина інвестиційного рішення. Друга - визначити, хто і за якою моделлю управлятиме її доходом протягом наступних років", - підсумували в матеріалі.

Раніше повідомлялося, що близько 65% енергообладнання, яке YASNO встановлює для бізнес-клієнтів, наразі припадає на системи накопичення енергії. Раніше у структурі замовлень суттєво переважали сонячні електростанції.

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