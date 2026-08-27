D.Solutions допоможе бізнесу покращити прибутковість СЕС: що відомо

Компанія D.Solutions, що працює під брендом YASNO, та входить до Групи ДТЕК, розширила функціональність системи енергетичного менеджменту YASNO Power.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК .

Що відомо про нову аналітику

Зазначається, що для СЕС система окремо розраховує економію завдяки використанню власної генерації замість електроенергії з мережі та дохід від продажу надлишків.

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Для акумулятора - ефект від цінового арбітражу, коли обладнання заряджається у години нижчих цін, а накопичена електроенергія використовується після зростання її вартості.

Якщо на об’єкті одночасно працюють СЕС та акумулятор, клієнт бачить результат кожної установки та їхній загальний економічний ефект. Це допомагає визначити, яку частину вигоди забезпечили власна генерація, продаж електроенергії та керування накопичувачем.

"Після встановлення сонячної електростанції чи системи зберігання енергії бізнесу важливо бачити не лише обсяги генерації та споживання, а й конкретний фінансовий результат. Тепер наші клієнти можуть дізнатися, скільки електроенергії вдалося не купувати з мережі, який дохід приніс продаж надлишків і наскільки вигідно працював акумулятор", – розповів Сергій Коваленко, CEO YASNO.

Можливість оцінки впливу

Один із ключових інструментів нового розділу порівнює фактичний рахунок підприємства із сумою, яку воно сплатило б без власного енергетичного обладнання та оптимізації його роботи. Це дає змогу оцінити вплив СЕС і накопичувача на загальні витрати бізнесу на електроенергію.

У кабінеті також доступні графіки джерел покриття споживання, використання сонячної генерації та роботи акумулятора, журнал циклів його заряду й розряду та деталізація результатів за різні періоди.