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Как бизнесу зарабатывать на системах хранения энергии: объяснение D.TRADING

15:51 28.08.2026 Пт
2 мин
Летом доходность может достигать около 30 тыс. грн за 1 МВт электроэнергии
aimg Сергей Новиков
Системы накопления электроэнергии позволяют зарабатывать (фото: dtek.com)

В компании D.TRADING, которая входит в Группу ДТЭК, рассказали, как инвесторы могут зарабатывать на системах накопления энергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал отраслевого издания ExPro.

Руководитель отдела по работе с ВИЭ, УЗЭ и распределенной генерацией D.TRADING Егор Захарченко в интервью изданию рассказал, что технологии гибкости и накопления электроэнергии созданы для заработка на различных рыночных ситуациях. А максимальный результат дает именно микс работы на всех доступных сегментах рынка.

"Текущая волатильность украинского рынка создает для этого значительные возможности. В периоды летней жары доходность одного цикла для двухчасовой батареи может достигать около 30 тыс. грн на 1 МВт", - отметил Егор Захарченко.

По оценке D.TRADING, двухчасовая батарея может окупиться примерно за 3-4 года - при капитальных инвестициях до 300 тыс. евро на 1 МВт мощности и при условии эффективного коммерческого управления.

В то же время руководитель европейского направления торговли электроэнергией Станислав Дудка добавил, что развитие накопителей в Болгарии, Румынии, Греции и других странах, межгосударственные перетоки и дальнейшая интеграция европейских рынков влияют на торговые возможности за пределами отдельной страны.

"Батарея конкурирует не только с батареей за соседней подстанцией. Во все более интегрированном европейском рынке накопители в одной стране влияют на ценовые возможности в соседних рынках", - пояснил Дудка.

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Отмечается, что для украинского инвестора это означает, что при моделировании проекта следует учитывать не только прогноз украинского рынка, но и развитие накопительных и маневровых мощностей в соседних странах.

Инвестиционная ценность BESS все больше будет определяться не только инвестициями, мощностью и емкостью батареи. На первый план выходят:

  • качество прогнозирования;
  • доступ к нескольким сегментам рынка;
  • комбинация разных источников дохода;
  • региональная торговая экспертиза;
  • кредитное качество контрагента;
  • правильно структурированный контракт.

"Построить батарею - это лишь первая часть инвестиционного решения. Вторая - определить, кто и по какой модели будет управлять ее доходом в течение следующих лет", - подытожили в материале.

Ранее сообщалось, что около 65% энергооборудования, которое YASNO устанавливает для бизнес-клиентов, приходится на системы накопления энергии. Ранее в структуре заказов значительно преобладали солнечные электростанции.

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