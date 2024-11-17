Як бізнесу приєднатися до програми “єВідновлення”: інструкція

Програма "єВідновлення" в "Дії" - це ініціатива, спрямована на підтримку підприємців в Україні, які постраждали внаслідок військових дій. Вона надає фінансову допомогу для відновлення бізнесу, зокрема для покриття витрат на відновлення інфраструктури, обладнання та матеріалів. Участь у програмі дозволяє отримати компенсації для відновлення діяльності підприємства.

Для участі в програмі можуть подаватися фізичні особи-підприємці та юридичні особи, що відповідають певним критеріям.

Щоб стати учасником програми, виконайте такі кроки:

натисніть кнопку для подання заявки та увійдіть, використовуючи електронний підпис вашої юридичної особи, фізичної особи-підприємця або BankID для ФОП;

оберіть послугу "Приєднання до "єВідновлення" для бізнесу";

платформа "Дія"автоматично перевірить дані про ваш бізнес у Єдиному державному реєстрі (ЄДР);

перегляньте та, за потреби, оновіть інформацію у вашому профілі на порталі diia.gov.ua;

оберіть банк, вкажіть дані вашого Merchant ID і підтвердьте, що MCC-код вашого бізнесу відповідає вимогам участі в програмі;

виберіть тип точки продажу та заповніть дані про неї;

портал сформує заяву для участі у програмі єВідновлення;

перевірте сформовану заяву та підпишіть її за допомогою електронного підпису юридичної особи або ФОП.

Після цього очікуйте повідомлення про підключення до програми "єВідновлення" на вашу електронну пошту. Статус поданої заявки можна перевірити у власному кабінеті на порталі "Дія".

Долучитись до програми “єВідновлення” можуть ФОП та юридичні особи з МСС-кодами:

1520 - генеральні підрядники - житлове та торгове будівництво;

1711 - генеральні підрядники з вентиляції, теплопостачання та водопроводу;

1731 - підрядники з електрики;

1740 - ізоляція, мозаїка, штукатурні роботи, кам’яна кладка, облицювання плиткою, кахлем;

1750 - підрядники теслярських робіт;

1761 - покрівельні роботи, зовнішня обшивка стін, обробка листового металу;

1771 - підрядники бетонних робіт;

5065 - електричні частини та обладнання;

5074 - обладнання для водопроводу та опалювальної системи;

5198 - лакофарбова продукція та супроводжувальні товари;

5211 - лісо- та будівельні матеріали;

5200 - товари для дому;

5231 - роздрібний продаж скла, фарб та шпалер;

5713 - покриття для підлоги;

8911 - архітектурні, інжинірингові та геодезичні послуги.

МСС - це код, за допомогою якого платіжні системи розпізнають, чим займається торговий об'єкт.

Обмежень на кількість точок продажу немає. Однак важливо звернути увагу, що торгові точки, які розташовані в зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, не можуть брати участь у програмі.

Додаткові послуги в застосунку "Дія"

Міністерство цифрової трансформації України постійно вдосконалює портал та мобільний додаток "Дія", впроваджуючи нові можливості та функції для підвищення зручності користування.

Серед ключових сервісів, доступних у додатку, можна виділити: