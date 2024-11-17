Як бізнесу приєднатися до програми “єВідновлення”: інструкція

Всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ, можуть скористатися послугою "єВідновлення" для отримання держдопомоги. До програми може приєднатися й бізнес, який займається продажем будівельних матеріалів і наданням послуг з ремонту житла.
Про те, як бізнесу приєднатись до програми "єВідновлення" через "Дію" - в матеріалі РБК-Україна.
Програма "єВідновлення" в "Дії" - це ініціатива, спрямована на підтримку підприємців в Україні, які постраждали внаслідок військових дій. Вона надає фінансову допомогу для відновлення бізнесу, зокрема для покриття витрат на відновлення інфраструктури, обладнання та матеріалів. Участь у програмі дозволяє отримати компенсації для відновлення діяльності підприємства.
Для участі в програмі можуть подаватися фізичні особи-підприємці та юридичні особи, що відповідають певним критеріям.
Щоб стати учасником програми, виконайте такі кроки:
Після цього очікуйте повідомлення про підключення до програми "єВідновлення" на вашу електронну пошту. Статус поданої заявки можна перевірити у власному кабінеті на порталі "Дія".
Долучитись до програми “єВідновлення” можуть ФОП та юридичні особи з МСС-кодами:
МСС - це код, за допомогою якого платіжні системи розпізнають, чим займається торговий об'єкт.
Обмежень на кількість точок продажу немає. Однак важливо звернути увагу, що торгові точки, які розташовані в зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, не можуть брати участь у програмі.
Міністерство цифрової трансформації України постійно вдосконалює портал та мобільний додаток "Дія", впроваджуючи нові можливості та функції для підвищення зручності користування.
Серед ключових сервісів, доступних у додатку, можна виділити:
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