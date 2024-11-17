Как бизнесу присоединиться к программе "єВідновлення": инструкция

Программа "єВідновлення" в "Дія" - это инициатива, направленная на поддержку предпринимателей в Украине, пострадавших в результате военных действий. Она предоставляет финансовую помощь для восстановления бизнеса, в частности для покрытия расходов на восстановление инфраструктуры, оборудования и материалов. Участие в программе позволяет получить компенсации для восстановления деятельности предприятия.

Для участия в программе могут подаваться физические лица-предприниматели и юридические лица, соответствующие определенным критериям.

Чтобы стать участником программы, выполните следующие шаги:

нажмите кнопку для подачи заявки и войдите, используя электронную подпись вашего юридического лица, физического лица-предпринимателя или BankID для ФЛП;

выберите услугу "Присоединение к "єВідновлення" для бизнеса";

платформа "Дія" автоматически проверит данные о вашем бизнесе в Едином государственном реестре (ЕГР);

просмотрите и, при необходимости, обновите информацию в вашем профиле на портале diia.gov.ua;

выберите банк, укажите данные вашего Merchant ID и подтвердите, что MCC-код вашего бизнеса соответствует требованиям участия в программе;

выберите тип точки продажи и заполните данные о ней;

портал сформирует заявление для участия в программе "єВідновлення";

проверьте сформированное заявление и подпишите его с помощью электронной подписи юридического лица или ФЛП.

После этого ожидайте сообщение о подключении к программе "єВідновлення" на вашу электронную почту. Статус поданной заявки можно проверить в собственном кабинете на портале "Дія".

Приобщиться к программе «еВідновлення» могут ФЛП и юридические лица с МСС-кодами:

1520 - генеральные подрядчики - жилищное и торговое строительство;

1711 - генеральные подрядчики по вентиляции, теплоснабжению и водопроводу;

1731 - подрядчики по электричеству;

1740 - изоляция, мозаика, штукатурные работы, каменная кладка, облицовка плиткой, кафелем;

1750 - подрядчики плотницких работ;

1761 - кровельные работы, наружная обшивка стен, обработка листового металла;

1771 - подрядчики бетонных работ;

5065 - электрические части и оборудование;

5074 - оборудование для водопровода и отопительной системы;

5198 - лакокрасочная продукция и сопроводительные товары;

5211 - лесо- и строительные материалы;

5200 - товары для дома;

5231 - розничная продажа стекла, красок и обоев;

5713 - напольные покрытия;

8911 - архитектурные, инжиниринговые и геодезические услуги.

МСС - это код, с помощью которого платежные системы распознают, чем занимается торговый объект.

Ограничений на количество точек продаж нет. Однако важно обратить внимание, что торговые точки, которые расположены в зонах боевых действий или на временно оккупированных территориях, не могут участвовать в программе.

Дополнительные услуги в приложении "Дія"

Министерство цифровой трансформации Украины постоянно совершенствует портал и мобильное приложение "Дія", внедряя новые возможности и функции для повышения удобства пользования.

Среди ключевых сервисов, доступных в приложении, можно выделить: