Как бизнесу присоединиться к программе "єВідновлення": инструкция

Все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения вследствие вооруженной агрессии РФ, могут воспользоваться услугой "єВідновлення" для получения госпомощи. К программе может присоединиться и бизнес, который занимается продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья.
О том, как бизнесу присоединиться к программе "єВідновлення" через "Дія" - в материале РБК-Украина.
Программа "єВідновлення" в "Дія" - это инициатива, направленная на поддержку предпринимателей в Украине, пострадавших в результате военных действий. Она предоставляет финансовую помощь для восстановления бизнеса, в частности для покрытия расходов на восстановление инфраструктуры, оборудования и материалов. Участие в программе позволяет получить компенсации для восстановления деятельности предприятия.
Для участия в программе могут подаваться физические лица-предприниматели и юридические лица, соответствующие определенным критериям.
Чтобы стать участником программы, выполните следующие шаги:
После этого ожидайте сообщение о подключении к программе "єВідновлення" на вашу электронную почту. Статус поданной заявки можно проверить в собственном кабинете на портале "Дія".
Приобщиться к программе «еВідновлення» могут ФЛП и юридические лица с МСС-кодами:
Ограничений на количество точек продаж нет. Однако важно обратить внимание, что торговые точки, которые расположены в зонах боевых действий или на временно оккупированных территориях, не могут участвовать в программе.
Министерство цифровой трансформации Украины постоянно совершенствует портал и мобильное приложение "Дія", внедряя новые возможности и функции для повышения удобства пользования.
Среди ключевых сервисов, доступных в приложении, можно выделить:
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