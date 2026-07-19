Як безпечно купувати в інтернеті: 9 речей, які треба перевірити перед замовленням

Українцям, які купують товари в інтернет-магазинах, радять уважно перевіряти інформацію про продавця ще до оформлення замовлення. Це допоможе уникнути шахрайства, проблем із поверненням товару та втрати коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
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Під час купівлі товарів, робіт чи послуг через інтернет споживачі мають такі самі права, як і під час укладення договору на відстані або поза торговельними чи офісними приміщеннями. Такі гарантії передбачені законом "Про захист прав споживачів".
Перед тим як покупець оформить замовлення, продавець повинен надати повну інформацію про товар і умови продажу.
Зокрема, покупець має отримати відомості про:
У Держпродспоживслужбі наголошують, що лише після отримання цієї інформації в повному обсязі варто ухвалювати рішення про покупку.
Якщо права споживача були порушені, а продавець відмовляється виконати законні вимоги щодо повернення коштів, обміну товару чи іншого врегулювання спору, у Держпродспоживслужбі рекомендують звертатися до її територіальних органів для захисту своїх прав.
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