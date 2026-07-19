Як безпечно купувати в інтернеті: 9 речей, які треба перевірити перед замовленням

Головне: Рівні права для всіх: Купуючи товари чи послуги в інтернет-магазинах, українці мають такі ж самі законні права та гарантії захисту, як і під час звичайних покупок у фізичних магазинах.

Купуючи товари чи послуги в інтернет-магазинах, українці мають такі ж самі законні права та гарантії захисту, як і під час звичайних покупок у фізичних магазинах. Обов’язки онлайн-продавця: Перед оформленням замовлення продавець за законом зобов'язаний надати покупцю повну інформацію про себе, детальні характеристики товару, умови доставки та гарантії.

Перед оформленням замовлення продавець за законом зобов'язаний надати покупцю повну інформацію про себе, детальні характеристики товару, умови доставки та гарантії. Перевірка до оплати: Ухвалювати рішення про покупку та перераховувати гроші варто лише після того, як ви отримали та перевірили всі відомості на сайті.

Ухвалювати рішення про покупку та перераховувати гроші варто лише після того, як ви отримали та перевірили всі відомості на сайті. Що робити у разі порушень: Якщо інтернет-магазин порушив ваші права і відмовляється повертати кошти чи обмінювати товар, споживачам рекомендують звертатися зі скаргою до територіальних органів Держпродспоживслужби.

Під час купівлі товарів, робіт чи послуг через інтернет споживачі мають такі самі права, як і під час укладення договору на відстані або поза торговельними чи офісними приміщеннями. Такі гарантії передбачені законом "Про захист прав споживачів".

Яку інформацію продавець зобов'язаний надати

Перед тим як покупець оформить замовлення, продавець повинен надати повну інформацію про товар і умови продажу.

Зокрема, покупець має отримати відомості про:

найменування продавця, його місцезнаходження та порядок подання претензій;

основні характеристики товару;

ціну, вартість доставки та умови оплати;

гарантійні зобов'язання й інші послуги, пов'язані з ремонтом або обслуговуванням товару;

умови доставки чи виконання договору;

мінімальний строк дії договору, якщо він передбачає регулярні поставки товарів або послуг;

вартість електронних комунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;

строк дії пропозиції;

порядок розірвання договору.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що лише після отримання цієї інформації в повному обсязі варто ухвалювати рішення про покупку.

Куди звертатися, якщо права порушили

Якщо права споживача були порушені, а продавець відмовляється виконати законні вимоги щодо повернення коштів, обміну товару чи іншого врегулювання спору, у Держпродспоживслужбі рекомендують звертатися до її територіальних органів для захисту своїх прав.