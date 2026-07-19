Как безопасно покупать в интернете: 9 вещей, которые нужно проверить перед заказом

Украинцам, покупающим товары в интернет-магазинах, советуют внимательно проверять информацию о продавце еще до оформления заказа. Это поможет избежать мошенничества, проблем с возвратом товара и потери средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Главное:
При покупке товаров, работ или услуг через интернет потребители имеют такие же права, как и при заключении договора на расстоянии или вне торговых или офисных помещений. Такие гарантии предусмотрены законом "О защите прав потребителей".
Перед тем как покупатель оформит заказ, продавец должен предоставить полную информацию о товаре и условиях продажи.
В частности, покупатель должен получить сведения о:
В Госпродслужбе отмечают, что только после получения этой информации в полном объеме следует принимать решение о покупке.
Если права потребителя были нарушены, а продавец отказывается выполнить законные требования по возврату средств, обмену товара или иному урегулированию спора, в Госпродпотребслужбе рекомендуют обращаться в ее территориальные органы для защиты своих прав.
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