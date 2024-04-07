Як безпечно користуватися генераторами: поради рятувальників

В Україні через російські атаки знову спостерігаються проблеми зі світлом. Українцям нагадали, як безпечно використовувати бензинові та дизельні генератори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Заборонено під час використання генераторів: змінювати конструкцію генераторів, розміщувати його у замкнутому приміщенні, палити біля генератора, відкривати кришку бака чи заправляти під час роботи, змішувати різні види мастила та палива та перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз’єму генератора.

Розміщувати генератори потрібно ззовні будівлі, бажано під навісом або в технічному приміщенні з вентиляцією. Відстань до стін, вікон та авто повинна бути не менше шести метрів. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику.

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.

Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

При цьому у Міненерго наголошують, що поки не йдеться про введення графіків відключень світла по всій Україні.

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