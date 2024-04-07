Як безпечно користуватися генераторами: поради рятувальників
В Україні через російські атаки знову спостерігаються проблеми зі світлом. Українцям нагадали, як безпечно використовувати бензинові та дизельні генератори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Розміщувати генератори потрібно ззовні будівлі, бажано під навісом або в технічному приміщенні з вентиляцією. Відстань до стін, вікон та авто повинна бути не менше шести метрів. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику.
Правила безпеки:
- Запускати та використовувати генератор потрібно згідно з інструкцією.
- Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки, усунути пошкодження. Електричні елементи генератора повинні бути заземлені, необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами.
- Генератор не бажано вмикати під час підвищеної вологості, під час дощу.
- Підтікання палива, мастила або сторонні звуки свідчать про несправність, негайно вимкніть електрогенератор та знеструмте його.
Заборонено під час використання генераторів: змінювати конструкцію генераторів, розміщувати його у замкнутому приміщенні, палити біля генератора, відкривати кришку бака чи заправляти під час роботи, змішувати різні види мастила та палива та перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз’єму генератора.
Ситуація зі світлом в Україні
Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.
Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.
Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.
При цьому у Міненерго наголошують, що поки не йдеться про введення графіків відключень світла по всій Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.