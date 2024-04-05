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У Міненерго оцінили ймовірність відключень світла по всій Україні: не знаємо планів ворога

Київ, П'ятниця 05 квітня 2024 09:22
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У Міненерго оцінили ймовірність відключень світла по всій Україні: не знаємо планів ворога Фото: у Міненерго зробили заяву про відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Відключення світла по всій Україні поки не будуть запроваджувати. Але енергетики не знають, чого очікувати від ворога і які можуть бути наслідки можливих атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра енергетики України Світлану Гринчук в ефірі телемарафону.

"Поки що не йдеться про запровадження графіків для всієї країни. Але ми повинні розуміти, що ми не знаємо планів ворога і якими будуть подальші його атаки, наскільки вони будуть масштабними і успішними для них з, на жаль, наслідками для нас", - сказала вона.

За її словами, енергетики працюють цілодобово, щоб відновити енергосистему України. Як зазначила заступниця міністра, ворог під час останніх обстрілів атакував об'єкти передачі електроенергії.

"Наші енергетики працюють практично цілодобово, щоб вирішити ті проблемні питання, які є. У першу чергу це з системою передачі. Ворог атакує прицільно підстанції і об'єкти генерації також, але в основному системи передачі зараз під прицілом", - пояснила Гринчук.

Ситуація зі світлом в Україні

Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла.

Проте у березні Росія відновила удари по енергетиці. Після масованих атак були перебої зі світлом у декількох областях, найважча ситуація була у Харкові та області. Там досі частково діють відключення світла. Як відомо, у регіоні була серйозно пошкоджена Зміївська ТЕС.

Крім того, під час атаки 22 березня були пошкоджені всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕЦ.

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Міненерго енергетики Електроенергія Відключеня світла
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