Как безопасно пользоваться генераторами: советы спасателей

В Украине из-за российских атак вновь наблюдаются проблемы со светом. Украинцам напомнили, как безопасно использовать бензиновые и дизельные генераторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Запрещается при использовании генераторов: изменять конструкцию генераторов, размещать его в замкнутом помещении, курить возле генератора, открывать крышку бака или заправлять во время работы, смешивать разные виды смазки и топлива и превышать максимально допустимый ток выходного разъема генератора.

Размещать генераторы нужно снаружи здания, желательно под навесом или в техническом помещении с вентиляцией. Расстояние до стен, окон и авто должно быть не менее шести метров. Генератор необходимо устанавливать на ровной надежной площадке.

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.

Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, самая тяжелая ситуация была в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

При этом в Минэнерго подчеркивают, что пока речь не идет о введении графиков отключений света по всей Украине.

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