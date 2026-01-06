Як американці ставляться до спецоперації у Венесуелі: що кажуть результати опитування

Дводенне опитування показало, що 65% республіканців підтримують військову операцію, порівняно з 11% демократів та 23% незалежних.

При цьому близько 43% республіканців заявили, що погоджуються з твердженням "Сполучені Штати повинні мати політику домінування у справах у Західній півкулі", порівняно з 19%, які не погодилися. Решта сказали, що вони не впевнені або не відповіли на це питання.

Близько 60% республіканців в опитуванні Reuters заявили, що підтримують відправку американських військ до Венесуели, порівняно з 30% американців загалом. П'ятдесят дев'ять відсотків республіканців заявили, що підтримують взяття США під контроль нафтових родовищ у Венесуелі.

При цьому близько 54% ​​республіканців заявили, що вони стурбовані тим, що США будуть занадто залучені до справ Венесуели. Такий самий відсоток висловив стурбованість щодо фінансових витрат, порівняно з 45%, які сказали, що їх це не хвилює.

Шістдесят чотири відсотки республіканців стурбовані тим, що втручання США поставить під загрозу життя військовослужбовців у Венесуелі.

Опитування, в якому взяли участь 1248 дорослих американців по всій країні, показало, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа становить 42%, що є найвищим показником з жовтня та перевищує 39% у грудневому опитуванні.