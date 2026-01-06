Як американці ставляться до спецоперації у Венесуелі: що кажуть результати опитування

Кожен третій американець схвалює військову операцію США у Венесуелі, При цьому 72% опитаних стурбовані тим, що США втручаються в справи південноамериканської країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Дводенне опитування показало, що 65% республіканців підтримують військову операцію, порівняно з 11% демократів та 23% незалежних.
При цьому близько 43% республіканців заявили, що погоджуються з твердженням "Сполучені Штати повинні мати політику домінування у справах у Західній півкулі", порівняно з 19%, які не погодилися. Решта сказали, що вони не впевнені або не відповіли на це питання.
Близько 60% республіканців в опитуванні Reuters заявили, що підтримують відправку американських військ до Венесуели, порівняно з 30% американців загалом. П'ятдесят дев'ять відсотків республіканців заявили, що підтримують взяття США під контроль нафтових родовищ у Венесуелі.
При цьому близько 54% республіканців заявили, що вони стурбовані тим, що США будуть занадто залучені до справ Венесуели. Такий самий відсоток висловив стурбованість щодо фінансових витрат, порівняно з 45%, які сказали, що їх це не хвилює.
Шістдесят чотири відсотки республіканців стурбовані тим, що втручання США поставить під загрозу життя військовослужбовців у Венесуелі.
Опитування, в якому взяли участь 1248 дорослих американців по всій країні, показало, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа становить 42%, що є найвищим показником з жовтня та перевищує 39% у грудневому опитуванні.
Нагадаємо, 3 січня у Каракасі США провели спецоперацію, внаслідок якої було затримано президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Разом із ним заарештували його дружину Сілію Флорес, після чого подружжя доправили до Сполучених Штатів. У справі вже відбулося перше судове засідання. Мадуро та Флорес інкримінують причетність до наркоторгівлі та незаконне зберігання зброї.
Ще задовго до цієї операції Дональд Трамп вимагав від Мадуро повернення США "викрадених активів, земель і нафти", однак венесуельський лідер не реагував ані на заклики, ані на погрози з боку чинного президента США.
Заяви Трампа про викрадені американські активи стосуються націоналізації нафтових родовищ у Венесуелі, які раніше перебували у власності компаній зі США. Це рішення було ухвалене ще за часів попередника Мадуро – Уго Чавеса.