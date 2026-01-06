Как американцы относятся к спецоперации в Венесуэле: что говорят результаты опроса

Каждый третий американец одобряет военную операцию США в Венесуэле, При этом 72% опрошенных обеспокоены тем, что США вмешиваются в дела южноамериканской страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Двухдневный опрос показал, что 65% республиканцев поддерживают военную операцию, по сравнению с 11% демократов и 23% независимых.
При этом около 43% республиканцев заявили, что согласны с утверждением "Соединенные Штаты должны иметь политику доминирования в делах в Западном полушарии", по сравнению с 19%, которые не согласились. Остальные сказали, что они не уверены или не ответили на этот вопрос.
Около 60% республиканцев в опросе Reuters заявили, что поддерживают отправку американских войск в Венесуэлу, по сравнению с 30% американцев в целом. Пятьдесят девять процентов республиканцев заявили, что поддерживают взятие США под контроль нефтяных месторождений в Венесуэле.
При этом около 54% республиканцев заявили, что они обеспокоены тем, что США будут слишком вовлечены в дела Венесуэлы. Такой же процент выразил обеспокоенность относительно финансовых затрат, по сравнению с 45%, которые сказали, что их это не волнует.
Шестьдесят четыре процента республиканцев обеспокоены тем, что вмешательство США поставит под угрозу жизни военнослужащих в Венесуэле.
Опрос, в котором приняли участие 1248 взрослых американцев по всей стране, показал, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа составляет 42%, что является самым высоким показателем с октября и превышает 39% в декабрьском опросе.
Напомним, 3 января в Каракасе США провели спецоперацию, в результате которой был задержан президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Вместе с ним арестовали его жену Силию Флорес, после чего супругов доставили в Соединенные Штаты. По делу уже состоялось первое судебное заседание. Мадуро и Флорес инкриминируют причастность к наркоторговле и незаконное хранение оружия.
Еще задолго до этой операции Дональд Трамп требовал от Мадуро возвращения США "похищенных активов, земель и нефти", однако венесуэльский лидер не реагировал ни на призывы, ни на угрозы со стороны действующего президента США.
Заявления Трампа о похищенных американских активах касаются национализации нефтяных месторождений в Венесуэле, которые ранее находились в собственности компаний из США. Это решение было принято еще во времена предшественника Мадуро - Уго Чавеса.