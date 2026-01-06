Как американцы относятся к спецоперации в Венесуэле: что говорят результаты опроса

Двухдневный опрос показал, что 65% республиканцев поддерживают военную операцию, по сравнению с 11% демократов и 23% независимых.

При этом около 43% республиканцев заявили, что согласны с утверждением "Соединенные Штаты должны иметь политику доминирования в делах в Западном полушарии", по сравнению с 19%, которые не согласились. Остальные сказали, что они не уверены или не ответили на этот вопрос.

Около 60% республиканцев в опросе Reuters заявили, что поддерживают отправку американских войск в Венесуэлу, по сравнению с 30% американцев в целом. Пятьдесят девять процентов республиканцев заявили, что поддерживают взятие США под контроль нефтяных месторождений в Венесуэле.

При этом около 54% республиканцев заявили, что они обеспокоены тем, что США будут слишком вовлечены в дела Венесуэлы. Такой же процент выразил обеспокоенность относительно финансовых затрат, по сравнению с 45%, которые сказали, что их это не волнует.

Шестьдесят четыре процента республиканцев обеспокоены тем, что вмешательство США поставит под угрозу жизни военнослужащих в Венесуэле.

Опрос, в котором приняли участие 1248 взрослых американцев по всей стране, показал, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа составляет 42%, что является самым высоким показателем с октября и превышает 39% в декабрьском опросе.