UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Як американці ставляться до операції Трампа в Ірані: Reuters провело опитування

01:00 04.04.2026 Сб
2 хв
Громадяни США песимістично оцінюють наслідки дій своєї армії в Ірані
aimg Юлія Маловічко
Флто: громадяни США (Getty Images)

Громадяни США песимістично оцінюють наслідки триваючої війни в Ірані як усередині країни, так і на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Reuters/Ipsos.

Читайте також: США втратили другий бойовий літак на Близькому Сході, - NYT

Інформагентство нагадує, що в середу президент США Дональд Трамп у телевізійному зверненні захистив свої дії стосовно американсько-ізраїльської війни з Іраном і пригрозив відкинути ісламську державу в "кам'яний вік".

Однак настрій у американців щодо операції США в Ірані протилежний переконанням їхнього лідера. Згідно з результатами опитування, більшість громадян США висловлюють стурбованість за своїх військовослужбовців і негативно оцінюють власне фінансове становище на тлі різкого зростання цін на енергоносії.

При цьому близько половини опитаних прогнозують погіршення стабільності на Близькому Сході та якості життя населення Ірану.

Також відомо, що понад три чверті респондентів виступили проти відправки сухопутних військ США до Ірану, що, за словами американських чиновників, входить до переліку розглянутих варіантів.

Що довше

За оцінками експертів ринку, середні роздрібні ціни на бензин у США можуть зрости на 4,25-4,45 долара за галон наступного тижня після того, як виступ Трампа в четвер призвів до різкого зростання цін на нафту в США.

Водночас Збройні сили Ірану відповіли на погрози Трампа попередженням про "більш нищівні, масштабні та руйнівні" атаки. Існують побоювання, що війна може залишити Іран під контролем щодо поставок енергоносіїв на Близькому Сході, оскільки він показав, що може блокувати Ормузьку протоку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІран