Як американці ставляться до операції Трампа в Ірані: Reuters провело опитування

Інформагентство нагадує, що в середу президент США Дональд Трамп у телевізійному зверненні захистив свої дії стосовно американсько-ізраїльської війни з Іраном і пригрозив відкинути ісламську державу в "кам'яний вік".

Однак настрій у американців щодо операції США в Ірані протилежний переконанням їхнього лідера. Згідно з результатами опитування, більшість громадян США висловлюють стурбованість за своїх військовослужбовців і негативно оцінюють власне фінансове становище на тлі різкого зростання цін на енергоносії.

При цьому близько половини опитаних прогнозують погіршення стабільності на Близькому Сході та якості життя населення Ірану.

Також відомо, що понад три чверті респондентів виступили проти відправки сухопутних військ США до Ірану, що, за словами американських чиновників, входить до переліку розглянутих варіантів.

Що довше

За оцінками експертів ринку, середні роздрібні ціни на бензин у США можуть зрости на 4,25-4,45 долара за галон наступного тижня після того, як виступ Трампа в четвер призвів до різкого зростання цін на нафту в США.